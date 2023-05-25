https://sputnikarabic.ae/20230525/باتروشيف-أمريكا-تقاتل-روسيا-بمقدرات-الناتو-وأوروبا-والنازيين-الجدد-1077431081.html
باتروشيف: أمريكا تقاتل روسيا بمقدرات الناتو وأوروبا والنازيين الجدد
باتروشيف: أمريكا تقاتل روسيا بمقدرات الناتو وأوروبا والنازيين الجدد
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف روسيا كي تواجه الصين بعد ذلك. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T16:18+0000
2023-05-25T16:18+0000
2023-05-25T16:18+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفاد باتروشيف للصحفيين في ختام الاجتماع الدولي بشأن الأمن، المنعقد تحت إشراف مجلس الأمن الروسي في موسكو: "بالتأكيد هم (الولايات المتحدة) مهتمون بإضعاف روسيا، وروسيا ليست القطب الأوحد في العالم، بل الصين أيضاً، إذا اعتقدوا أنهم قادرون على فعل شيء ما مع روسيا، فإن مهمتهم التالية -التي يصعب عليهم حلها بالتزامن مع ذلك هي الصين".كما ذكر باتروشيف أن "الولايات المتحدة تقاتل في أوكرانيا ضد روسيا، باستخدام مقدرات الناتو والاتحاد الأوروبي والتشكيلات النازية الأوكرانية".واعتبر باتروشيف أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى حاولت ثني ممثلي الدول الأفريقية عن المجيء إلى روسيا لحضور المنتدى الدولي الحادي عشر للقضايا الأمنية وقمة "روسيا-أفريقيا".وقال باتروشيف في الحديث مع الصحفيين خلال المنتدى: "أما اللذين تحدثنا إليهم، فقالوا: ممثلو الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى أبلغونا بأنه لا ينبغي أن تفعلوا ذلك، ولا ينبغي أن تذهبوا لا لهذا الاجتماع، ولا إلى قمة روسيا - أفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20230523/باتروشيف-يجري-محادثات-حول-قضايا-الأمن-مع-نظرائه-من-دول-أفريقية-وآسيوية-1077334664.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
باتروشيف: أمريكا تقاتل روسيا بمقدرات الناتو وأوروبا والنازيين الجدد
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف روسيا كي تواجه الصين بعد ذلك.
وأفاد باتروشيف للصحفيين في ختام الاجتماع الدولي بشأن الأمن، المنعقد تحت إشراف مجلس الأمن الروسي في موسكو: "بالتأكيد هم (الولايات المتحدة) مهتمون بإضعاف روسيا، وروسيا ليست القطب الأوحد في العالم، بل الصين أيضاً، إذا اعتقدوا أنهم قادرون على فعل شيء ما مع روسيا، فإن مهمتهم التالية -التي يصعب عليهم حلها بالتزامن مع ذلك هي الصين".
نعلم ما يفعلونه الآن على الحدود بين الصين وتايوان، عموماً يصعب عدم التوافق مع الموقف الصيني بشأن تايوان.
كما ذكر باتروشيف أن "الولايات المتحدة تقاتل في أوكرانيا ضد روسيا، باستخدام مقدرات الناتو والاتحاد الأوروبي والتشكيلات النازية الأوكرانية".
يصرح الجميع في الغرب بأن روسيا وأوكرانيا في حالة حرب، لا شيء من هذا القبيل، الولايات المتحدة تقاتل ضد روسيا مستخدمة إمكانيات الناتو والاتحاد الأوروبي والتشكيلات المسلحة الأوكرانية لا سيما النازيين الجدد، التي أؤكد أنهم أنشؤوها بأنفسهم.
واعتبر باتروشيف أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى حاولت ثني ممثلي الدول الأفريقية عن المجيء إلى روسيا لحضور المنتدى الدولي الحادي عشر للقضايا الأمنية وقمة "روسيا-أفريقيا".
وقال باتروشيف
في الحديث مع الصحفيين خلال المنتدى: "أما اللذين تحدثنا إليهم، فقالوا: ممثلو الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى أبلغونا بأنه لا ينبغي أن تفعلوا ذلك، ولا ينبغي أن تذهبوا لا لهذا الاجتماع، ولا إلى قمة روسيا - أفريقيا".