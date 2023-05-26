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لافروف: المحيط الأطلسي لا يضمن أمن الولايات المتحدة
لافروف: المحيط الأطلسي لا يضمن أمن الولايات المتحدة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المحيط الأطلسي يضمن لها الحفاظ على نفسها، ولكن هذا وهم كبير. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T09:13+0000
2023-05-26T09:13+0000
2023-05-26T10:13+0000
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وأضاف لافروف، في مقطع فيديو بثته قناة "زاروبين" على "تلغرام": "حاليا تحرض أمريكا من يدور في فلكها من الأوروبيين ضد روسيا، معتقدة أنها ستفلت بأفعالها".وكان لافروف صرّح، الأربعاء الماضي، بأن دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني، وهذا يزيد من خطر حدوث صدام عسكري بين القوى النووية.وأشار إلى أن العواصم الغربية تتلقى إشارات من روسيا حول عدم جواز صدام مباشر للقوات النووية، ولكن يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ.كما دعا لافروف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن القرارات الأحادية الجانب للحد من التوترات في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-الولايات-المتحدة-ترسل-دبابات-مصممة-للحرب-العالمية-الثالثة-إلى-أوكرانيا-1075712436.html
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روسيا, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: المحيط الأطلسي لا يضمن أمن الولايات المتحدة
09:13 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المحيط الأطلسي يضمن لها الحفاظ على نفسها، ولكن هذا وهم كبير.
وأضاف
لافروف، في مقطع فيديو بثته قناة "زاروبين" على "تلغرام": "حاليا تحرض أمريكا من يدور في فلكها من الأوروبيين ضد روسيا، معتقدة أنها ستفلت بأفعالها".
وتابع: "تعتقد واشنطن أن المحيط الأطلسي يضمن لها أمنها والحفاظ على نفسها؛ وهذا أيضًا وهم كبير، إذا كانوا يحاولون دفع العالم إلى حافة الحرب العالمية الثالثة".
وكان لافروف صرّح، الأربعاء الماضي، بأن دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني، وهذا يزيد من خطر حدوث صدام عسكري بين القوى النووية.
وأشار إلى أن العواصم الغربية تتلقى إشارات من روسيا حول عدم جواز صدام مباشر للقوات النووية، ولكن يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ.
كما دعا لافروف
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن القرارات الأحادية الجانب للحد من التوترات في العالم.