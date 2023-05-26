https://sputnikarabic.ae/20230526/مشاهد-بمنظور-عين-الطائر-لمدينة-أرتيوموفسك-بعد-التحرير-1077442404.html
مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير
مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير
تم نشر اللقطات الأولى لأرتيوموفسك من منظور عين الطائر على شبكة الإنترنت بعد أن تم تحريرها بالكامل. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T08:52+0000
2023-05-26T08:52+0000
2023-05-26T08:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848743_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_75c31d30f3fa563b0e6296e5ff0d8ba1.jpg
لقد دمرت المدينة بشدة، وجاء النصر هنا بتكلفة باهظة. صوّر الفيديو المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك".تُظهر اللقطات مناطق مختلفة من المدينة، موحّدة بشيء واحد - دمار واسع النطاق بعد المعركة من أجل المدينة. يبدأ الفيديو بمروحية تحلق فوق مسار سكة حديد، حيث كان القتال شرسًا.لم يبق مبنى واحد في المناطق السكنية، ذات المباني الشاهقة. كان على الطائرات الهجومية الروسية أن تقضي على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية من كل مدخل. انهارت العديد من المنازل جزئيًا، وفي مكان ما تحطمت الطوابق العليا، ودمرت مباني كاملة في مكان ما. يرفرف علم روسي فوق أحد المباني الشاهقة.تضررت كنيسة جميع القديسين بالقرب من وسط المدينة. تظهر أيضًا في شريط الفيديو عدة مرات عجلة فيريس في الحديقة، والتي بقيت عمليا كما هي، ومسلة تكريما للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
https://sputnikarabic.ae/20230526/القوات-الروسية-تصد-جميع-الهجمات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1077440334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c64162802a7cb05d0d18c0c4bf36cdf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير
تابعنا عبر
تم نشر اللقطات الأولى لأرتيوموفسك من منظور عين الطائر على شبكة الإنترنت بعد أن تم تحريرها بالكامل.
لقد دمرت المدينة بشدة، وجاء النصر هنا بتكلفة باهظة. صوّر الفيديو المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك".
تُظهر اللقطات مناطق مختلفة من المدينة، موحّدة بشيء واحد - دمار واسع النطاق بعد المعركة من أجل المدينة. يبدأ الفيديو بمروحية تحلق فوق مسار سكة حديد، حيث كان القتال شرسًا.
لم يبق مبنى واحد في المناطق السكنية، ذات المباني الشاهقة. كان على الطائرات الهجومية الروسية أن تقضي على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية من كل مدخل. انهارت العديد من المنازل جزئيًا، وفي مكان ما تحطمت الطوابق العليا، ودمرت مباني كاملة في مكان ما. يرفرف علم روسي فوق أحد المباني الشاهقة.
تضررت كنيسة جميع القديسين بالقرب من وسط المدينة. تظهر أيضًا في شريط الفيديو عدة مرات عجلة فيريس في الحديقة، والتي بقيت عمليا كما هي، ومسلة تكريما للنصر في الحرب الوطنية العظمى.