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https://sputnikarabic.ae/20230526/مشاهد-بمنظور-عين-الطائر-لمدينة-أرتيوموفسك-بعد-التحرير-1077442404.html
مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير
مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير
تم نشر اللقطات الأولى لأرتيوموفسك من منظور عين الطائر على شبكة الإنترنت بعد أن تم تحريرها بالكامل. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T08:52+0000
2023-05-26T08:52+0000
روسيا
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لقد دمرت المدينة بشدة، وجاء النصر هنا بتكلفة باهظة. صوّر الفيديو المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك".تُظهر اللقطات مناطق مختلفة من المدينة، موحّدة بشيء واحد - دمار واسع النطاق بعد المعركة من أجل المدينة. يبدأ الفيديو بمروحية تحلق فوق مسار سكة حديد، حيث كان القتال شرسًا.لم يبق مبنى واحد في المناطق السكنية، ذات المباني الشاهقة. كان على الطائرات الهجومية الروسية أن تقضي على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية من كل مدخل. انهارت العديد من المنازل جزئيًا، وفي مكان ما تحطمت الطوابق العليا، ودمرت مباني كاملة في مكان ما. يرفرف علم روسي فوق أحد المباني الشاهقة.تضررت كنيسة جميع القديسين بالقرب من وسط المدينة. تظهر أيضًا في شريط الفيديو عدة مرات عجلة فيريس في الحديقة، والتي بقيت عمليا كما هي، ومسلة تكريما للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
https://sputnikarabic.ae/20230526/القوات-الروسية-تصد-جميع-الهجمات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1077440334.html
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روسيا

مشاهد بمنظور عين الطائر لمدينة أرتيوموفسك بعد التحرير

08:52 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تم نشر اللقطات الأولى لأرتيوموفسك من منظور عين الطائر على شبكة الإنترنت بعد أن تم تحريرها بالكامل.
لقد دمرت المدينة بشدة، وجاء النصر هنا بتكلفة باهظة. صوّر الفيديو المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك".
تُظهر اللقطات مناطق مختلفة من المدينة، موحّدة بشيء واحد - دمار واسع النطاق بعد المعركة من أجل المدينة. يبدأ الفيديو بمروحية تحلق فوق مسار سكة حديد، حيث كان القتال شرسًا.
لم يبق مبنى واحد في المناطق السكنية، ذات المباني الشاهقة. كان على الطائرات الهجومية الروسية أن تقضي على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية من كل مدخل. انهارت العديد من المنازل جزئيًا، وفي مكان ما تحطمت الطوابق العليا، ودمرت مباني كاملة في مكان ما. يرفرف علم روسي فوق أحد المباني الشاهقة.
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
07:28 GMT
تضررت كنيسة جميع القديسين بالقرب من وسط المدينة. تظهر أيضًا في شريط الفيديو عدة مرات عجلة فيريس في الحديقة، والتي بقيت عمليا كما هي، ومسلة تكريما للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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