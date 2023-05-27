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أبو الغيط: يجب بذل جهود دولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية السودانية
أبو الغيط: يجب بذل جهود دولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية السودانية
دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تضافر الجهود الدولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد في... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T20:18+0000
2023-05-27T20:18+0000
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جاء ذلك خلال كلمته التي وجهها لاجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان، الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.وأكد أمين عام الجامعة العربية على ضرورة البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماعات جدة بين طرفي الصراع في السودان، حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.ولفت إلى ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.واندلعت الاشتباكات منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وشملت مناطق متفرقة من السودان وأبرزها العاصمة الخرطوم، وهو ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، بينما لا توجد إحصائيات رسمية عن الضحايا من العسكريين.ومنذ ذلك الحين بذلت العديد من الدول جهودا كبيرا للتهدئة بين الطرفين، كان أبرزها مشاورات جدة، التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاها من اتفاقات هدنة كان آخرها الهدنة التي تم التوصل إليها في الـ 22 من الشهر الجاري.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار, جامعة الدول العربية

أبو الغيط: يجب بذل جهود دولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية السودانية

20:18 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تضافر الجهود الدولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته التي وجهها لاجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان، الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وقال أبو الغيط: "يجب حماية المؤسسات الوطنية السودانية من الانهيار بما يتوافق مع ما جاء في القمة العربية الأخيرة والقرارات الأممية والأفريقية، التي صدرت بهذا الشأن".
وأكد أمين عام الجامعة العربية على ضرورة البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماعات جدة بين طرفي الصراع في السودان، حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
ولفت إلى ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.
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واندلعت الاشتباكات منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وشملت مناطق متفرقة من السودان وأبرزها العاصمة الخرطوم، وهو ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، بينما لا توجد إحصائيات رسمية عن الضحايا من العسكريين.
ومنذ ذلك الحين بذلت العديد من الدول جهودا كبيرا للتهدئة بين الطرفين، كان أبرزها مشاورات جدة، التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاها من اتفاقات هدنة كان آخرها الهدنة التي تم التوصل إليها في الـ 22 من الشهر الجاري.
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