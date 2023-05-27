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https://sputnikarabic.ae/20230527/أردوغان-العالم-ينتظر-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-لإعلان-انتهاء-حقبة-الانقلابات-1077487251.html
أردوغان: العالم ينتظر الجولة الثانية من الانتخابات لإعلان انتهاء حقبة الانقلابات
أردوغان: العالم ينتظر الجولة الثانية من الانتخابات لإعلان انتهاء حقبة الانقلابات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم ينتظر بفارغ الصبر الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد، لإعلان انتهاء حقبة الانقلابات في تركيا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T17:35+0000
2023-05-27T17:35+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، يوم السبت، خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 63 لانقلاب 27 مايو/ أيار 1960، عند ضريح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "بعد مرور 63 عاما على انقلاب 27 مايو 1960، ننتظر بفارغ الصبر الإعلان للعالم أجمع، غدا الأحد، انتهاء حقبة الانقلابات في تركيا".واعتبر أن المشاركة الكبيرة خلال الانتخابات التي أجريت في 14 مايو الجاري، تعد مؤشرا مهما على دفاع الشعب التركي عن الديمقراطية.وشدد على أن الانتخابات تجرى في بلاده بكل شفافية ونزاهة وبنسبة مشاركة لا مثيل لها بالعالم.وكانت تركيا قد شهدت في 14 مايو انتخابات رئاسية وبرلمانية، و أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية عن إعلان جولة إعادة بين أردوغان مرشح "تحالف الجمهور"، و ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.​​​​​​​
https://sputnikarabic.ae/20230527/تركيا-تدخل-الصمت-الانتخابي-عشية-الجولة-الثانية-لانتخابات-الرئاسة-1077484946.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023

أردوغان: العالم ينتظر الجولة الثانية من الانتخابات لإعلان انتهاء حقبة الانقلابات

17:35 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم ينتظر بفارغ الصبر الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد، لإعلان انتهاء حقبة الانقلابات في تركيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، يوم السبت، خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 63 لانقلاب 27 مايو/ أيار 1960، عند ضريح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بحسب وكالة "الأناضول".
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
تركيا تدخل "الصمت الانتخابي" عشية الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة
15:53 GMT
وقال الرئيس التركي: "بعد مرور 63 عاما على انقلاب 27 مايو 1960، ننتظر بفارغ الصبر الإعلان للعالم أجمع، غدا الأحد، انتهاء حقبة الانقلابات في تركيا".
واعتبر أن المشاركة الكبيرة خلال الانتخابات التي أجريت في 14 مايو الجاري، تعد مؤشرا مهما على دفاع الشعب التركي عن الديمقراطية.
وشدد على أن الانتخابات تجرى في بلاده بكل شفافية ونزاهة وبنسبة مشاركة لا مثيل لها بالعالم.
وكانت تركيا قد شهدت في 14 مايو انتخابات رئاسية وبرلمانية، و أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية عن إعلان جولة إعادة بين أردوغان مرشح "تحالف الجمهور"، و ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.​​​​​​​
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