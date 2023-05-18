https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الداخلية-التركي-يتهم-أمريكا-بالتدخل-في-الانتخابات-الأخيرة-وأنها-لا-تريد-الديمقراطية-في-تركيا-1077187891.html
وزير الداخلية التركي يتهم أمريكا بالتدخل في الانتخابات الأخيرة وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا
وزير الداخلية التركي يتهم أمريكا بالتدخل في الانتخابات الأخيرة وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا
اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، "الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في الانتخابات التركية وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا". 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T15:07+0000
2023-05-18T15:07+0000
2023-05-18T15:07+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104330/99/1043309977_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97d4bb990d7b8151a00f1d749334228a.jpg
وقال صويلو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن "الاتحاد الأوروبي أراد التأثير على خيارات الشعب التركي من خلال الانتخابات"، مشددا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية، وسيكون يوم 28 مايو/ أيار المقبل عرساً للديمقراطية.وأوضح أن "أنقرة لن تعيد اللاجئين السوريين قسراً، وإنما ستؤمن العودة الطوعية لمن يرغب في حال توفرت الظروف المناسبة للعودة"، مضيفا أن "98% من السوريين المقيمين في تركيا مسجلون لدى الحكومة التركية بشكل رسمي".وأكد أن "حديث المعارضة عن وجود 10 ملايين لاجئ في تركيا غير صحيح"، متهما إياها بأنها تقف وراء تسريبات المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه.وحذر من أن تركيا ستدخل تحت مظلة الدول الغربية ولن تكون متوازنة كما هي الآن، إذا خسرن أردوغان الانتخابات، مشيرا أن هناك بعض المعارضين عنصريون ويقومون بمهاجمة الأجانب في تركيا.وأعلن زعيم المعارضة التركية المرشح الرئاسي، كمال كليجدار أوغلو، في وقت سابق اليوم "عزمه إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه في الانتخابات".وأكد كليجدار أوغلو، في مؤتمر صحفي، أنه "إذا وصل إلى سدة الرئاسة، فسوف يخرج جميع اللاجئين من البلاد"، مشيرا أن تركيا يوجد بها نحو 10 ملايين لاجئ.وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، الإثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ آيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 في المئة، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230518/كليجدار-أوغلو-يتعهد-مجددا-بعودة-جميع-اللاجئين-إلى-بلادهم-حال-فوزه-بالانتخابات-في-تركيا-1077185717.html
https://sputnikarabic.ae/20230517/انتخابات-تركيا-335-نائبا-يدخلون-البرلمان-للمرة-الأولى-1077141342.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104330/99/1043309977_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50aec8ee55dd4ff14f93ad47ae638cc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, العالم
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, العالم
وزير الداخلية التركي يتهم أمريكا بالتدخل في الانتخابات الأخيرة وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا
تابعنا عبر
اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، "الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في الانتخابات التركية وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا".
وقال صويلو، في مقابلة مع قناة
"الجزيرة مباشر"، إن "الاتحاد الأوروبي أراد التأثير على خيارات الشعب التركي من خلال الانتخابات"، مشددا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية، وسيكون يوم 28 مايو/ أيار المقبل عرساً للديمقراطية.
وأوضح أن "أنقرة لن تعيد اللاجئين السوريين قسراً، وإنما ستؤمن العودة الطوعية لمن يرغب في حال توفرت الظروف المناسبة للعودة"، مضيفا أن "98% من السوريين المقيمين في تركيا مسجلون لدى الحكومة التركية بشكل رسمي".
وأكد أن "حديث المعارضة عن وجود 10 ملايين لاجئ في تركيا غير صحيح"، متهما إياها بأنها تقف وراء تسريبات المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه.
وحذر من أن تركيا ستدخل تحت مظلة الدول الغربية ولن تكون متوازنة كما هي الآن، إذا خسرن أردوغان الانتخابات، مشيرا أن هناك بعض المعارضين عنصريون ويقومون بمهاجمة الأجانب في تركيا.
وأعلن زعيم المعارضة التركية المرشح الرئاسي، كمال كليجدار أوغلو، في وقت سابق اليوم "عزمه إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم
حال فوزه في الانتخابات".
وأكد كليجدار أوغلو، في مؤتمر صحفي، أنه "إذا وصل إلى سدة الرئاسة، فسوف يخرج جميع اللاجئين من البلاد"، مشيرا أن تركيا يوجد بها نحو 10 ملايين لاجئ.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، الإثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ آيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة
، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 في المئة، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.