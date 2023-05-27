عربي
الخارجية الروسية: إرسال أسلحة تركية إلى كييف يتعارض مع وساطة أنقرة لوقف إطلاق النار- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-يكشف-عن-خطوة-لروسيا-تجعل-أوكرانيا-ترتجف-من-الخوف-1077473695.html
خطوة روسية تجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف"
خطوة روسية تجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف"
ذكر مقال على بوابة "سوهو" الصينية، أن ظهور أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا سيجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف". 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T08:08+0000
2023-05-27T08:10+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
وأشار كاتب المادة إلى أن الولايات المتحدة تنشر رؤوسًا حربية نووية في العديد من قواعد حلفائها في أوروبا، وأن ظهور الأسلحة النووية التكتيكية لموسكو في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي سيجعلها منافسة لـ"الناتو".في الوقت نفسه، سيكون لمثل هذه الخطوة أيضًا تأثير رادع على كييف، حيث تقع العاصمة الأوكرانية قرب الحدود البيلاروسية.وفقا للبوابة، فإن قرار موسكو ومينسك سيكون له تأثير رادع على المعسكر الغربي بأكمله، ولن يعجب هذا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتأكيد. في نفس الوقت، لا يمكن للغرب أن يتخذ أي إجراء ضد هذا الوضع، باستثناء النقد والتهديدات الفارغة.ويخلص الكاتب: "حتى عندما لم يكن لدى مينسك أسلحة نووية، لم يجرؤ الحلف على لمسها. الآن، بعد أن حصلت بيلاروسيا على أسلحة روسية، أصبحت أكثر قوة، ولن يجرؤ الناتو بالتأكيد على التصرف بتهور".
https://sputnikarabic.ae/20230525/غالوزين-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-تحت-السيطرة-الروسية-1077426602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_453:0:1893:1080_1920x0_80_0_0_7e3488f891d5edde3e11a85d594c1a8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

خطوة روسية تجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف"

08:08 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 27.05.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكر مقال على بوابة "سوهو" الصينية، أن ظهور أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا سيجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف".
وأشار كاتب المادة إلى أن الولايات المتحدة تنشر رؤوسًا حربية نووية في العديد من قواعد حلفائها في أوروبا، وأن ظهور الأسلحة النووية التكتيكية لموسكو في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي سيجعلها منافسة لـ"الناتو".
الصواريخ البالستية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
غالوزين: الأسلحة النووية في بيلاروسيا تحت السيطرة الروسية
25 مايو, 14:25 GMT
في الوقت نفسه، سيكون لمثل هذه الخطوة أيضًا تأثير رادع على كييف، حيث تقع العاصمة الأوكرانية قرب الحدود البيلاروسية.

وأشار كاتب المقال إلى أنه "إذا تم نشر "إسكندر إم" مع القنابل النووية هناك، فإن أوكرانيا سترتعش بالتأكيد من الخوف".

وفقا للبوابة، فإن قرار موسكو ومينسك سيكون له تأثير رادع على المعسكر الغربي بأكمله، ولن يعجب هذا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتأكيد. في نفس الوقت، لا يمكن للغرب أن يتخذ أي إجراء ضد هذا الوضع، باستثناء النقد والتهديدات الفارغة.
ويخلص الكاتب: "حتى عندما لم يكن لدى مينسك أسلحة نووية، لم يجرؤ الحلف على لمسها. الآن، بعد أن حصلت بيلاروسيا على أسلحة روسية، أصبحت أكثر قوة، ولن يجرؤ الناتو بالتأكيد على التصرف بتهور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:51 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала