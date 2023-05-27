https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-يكشف-عن-خطوة-لروسيا-تجعل-أوكرانيا-ترتجف-من-الخوف-1077473695.html
خطوة روسية تجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف"
خطوة روسية تجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف"
ذكر مقال على بوابة "سوهو" الصينية، أن ظهور أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا سيجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف". 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T08:08+0000
2023-05-27T08:08+0000
2023-05-27T08:10+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأشار كاتب المادة إلى أن الولايات المتحدة تنشر رؤوسًا حربية نووية في العديد من قواعد حلفائها في أوروبا، وأن ظهور الأسلحة النووية التكتيكية لموسكو في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي سيجعلها منافسة لـ"الناتو".في الوقت نفسه، سيكون لمثل هذه الخطوة أيضًا تأثير رادع على كييف، حيث تقع العاصمة الأوكرانية قرب الحدود البيلاروسية.وفقا للبوابة، فإن قرار موسكو ومينسك سيكون له تأثير رادع على المعسكر الغربي بأكمله، ولن يعجب هذا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتأكيد. في نفس الوقت، لا يمكن للغرب أن يتخذ أي إجراء ضد هذا الوضع، باستثناء النقد والتهديدات الفارغة.ويخلص الكاتب: "حتى عندما لم يكن لدى مينسك أسلحة نووية، لم يجرؤ الحلف على لمسها. الآن، بعد أن حصلت بيلاروسيا على أسلحة روسية، أصبحت أكثر قوة، ولن يجرؤ الناتو بالتأكيد على التصرف بتهور".
https://sputnikarabic.ae/20230525/غالوزين-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-تحت-السيطرة-الروسية-1077426602.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
خطوة روسية تجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف"
08:08 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 27.05.2023) تابعنا عبر
ذكر مقال على بوابة "سوهو" الصينية، أن ظهور أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا سيجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف".
وأشار كاتب المادة إلى أن الولايات المتحدة تنشر رؤوسًا حربية نووية في العديد من قواعد حلفائها في أوروبا، وأن ظهور الأسلحة النووية التكتيكية لموسكو في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي سيجعلها منافسة لـ"الناتو".
في الوقت نفسه، سيكون لمثل هذه الخطوة أيضًا تأثير رادع على كييف، حيث تقع العاصمة الأوكرانية قرب الحدود البيلاروسية.
وأشار كاتب المقال إلى أنه "إذا تم نشر "إسكندر إم" مع القنابل النووية هناك، فإن أوكرانيا سترتعش بالتأكيد من الخوف".
وفقا للبوابة، فإن قرار موسكو ومينسك سيكون له تأثير رادع على المعسكر الغربي بأكمله، ولن يعجب هذا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتأكيد. في نفس الوقت، لا يمكن للغرب أن يتخذ أي إجراء ضد هذا الوضع، باستثناء النقد والتهديدات الفارغة.
ويخلص الكاتب: "حتى عندما لم يكن لدى مينسك أسلحة نووية، لم يجرؤ الحلف على لمسها. الآن، بعد أن حصلت بيلاروسيا على أسلحة روسية، أصبحت أكثر قوة، ولن يجرؤ الناتو بالتأكيد على التصرف بتهور".