https://sputnikarabic.ae/20230527/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-لوغانسك-عاجل-1077478479.html
الدفاع الروسية: القوات تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في لوغانسك-عاجل
الدفاع الروسية: القوات تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في لوغانسك-عاجل
دمر الجنود الروس مستودع ذخيرة للواء للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T12:14+0000
2023-05-27T12:14+0000
2023-05-27T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم السبت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 92، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب ستيلماخوفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف أن مجموعة قوات "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 260 من أفراد الجيش الأوكراني، ودمرت 10 قطع من المعدات ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب أفدييفكا في دونيتسك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: القوات تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في لوغانسك-عاجل
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دمر الجنود الروس مستودع ذخيرة للواء للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة، اليوم السبت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 92، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب ستيلماخوفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف أن مجموعة قوات "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 260 من أفراد الجيش الأوكراني، ودمرت 10 قطع من المعدات ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب أفدييفكا في دونيتسك.