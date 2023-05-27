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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-لوغانسك-عاجل-1077478479.html
الدفاع الروسية: القوات تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في لوغانسك-عاجل
الدفاع الروسية: القوات تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في لوغانسك-عاجل
دمر الجنود الروس مستودع ذخيرة للواء للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T12:14+0000
2023-05-27T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم السبت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 92، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب ستيلماخوفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف أن مجموعة قوات "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 260 من أفراد الجيش الأوكراني، ودمرت 10 قطع من المعدات ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب أفدييفكا في دونيتسك.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوات تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في لوغانسك-عاجل

12:14 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "هيمارس" لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
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يتبع
دمر الجنود الروس مستودع ذخيرة للواء للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة، اليوم السبت: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 92، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب ستيلماخوفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف أن مجموعة قوات "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 260 من أفراد الجيش الأوكراني، ودمرت 10 قطع من المعدات ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب أفدييفكا في دونيتسك.
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