https://sputnikarabic.ae/20230527/بايدن-يتوقع-الكشف-عن-نتائج-المفاوضات-حول-رفع-سقف-الدين-الأمريكي-الليلة-1077467238.html
بايدن يتوقع الكشف عن نتائج المفاوضات حول رفع سقف الدين الأمريكي الليلة
بايدن يتوقع الكشف عن نتائج المفاوضات حول رفع سقف الدين الأمريكي الليلة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يأمل أن يعرف بحلول ليلة الجمعة، ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع زعماء الجمهوريين في الكونغرس لرفع حد الدين الأمريكي،... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T00:06+0000
2023-05-27T00:06+0000
2023-05-27T00:06+0000
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الديون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076018559_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8b354f8f4cdefd34df28d0eef24c138a.jpg
وقال بايدن في تصريح نقله تجمع الصحفيين يوم الجمعة، "آمل أن نعرف بحلول الليلة ما إذا كنا سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق".في وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها المالية في 5 يونيو، إذا فشل بايدن والمشرعون الجمهوريون في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 ترليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-تخلف-الولايات-المتحدة-عن-السداد-سيأتي-في-غضون-أيام--1077356335.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076018559_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_392db5ec608a3c83fa02ff8a344c0a3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الديون
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الديون
بايدن يتوقع الكشف عن نتائج المفاوضات حول رفع سقف الدين الأمريكي الليلة
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يأمل أن يعرف بحلول ليلة الجمعة، ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع زعماء الجمهوريين في الكونغرس لرفع حد الدين الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن البيت الأبيض.
وقال بايدن في تصريح نقله تجمع الصحفيين يوم الجمعة، "آمل أن نعرف بحلول الليلة
ما إذا كنا سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق".
في وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها
المالية في 5 يونيو، إذا فشل بايدن والمشرعون الجمهوريون في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 ترليون دولار.