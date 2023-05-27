https://sputnikarabic.ae/20230527/دراسة-إنفاق-الكويتيين-على-السياحة-الخارجية-وصل-إلى-14-مليار-دولار-سنويا-1077473539.html

دراسة: إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية وصل إلى 14 مليار دولار سنويا

دراسة: إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية وصل إلى 14 مليار دولار سنويا

أكدت دراسة حكومية كويتية أن ما ينفقه الكويتيون على السياحة الخارجية وصل سنويا إلى أكثر من 4 مليارات دينار كويتي، وهو ما يوازي 14 مليار دولار. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T08:05+0000

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ووفقا للدراسة التي نشرتها جريدة "القبس"، فإن هذا الرقم (14 مليار دولار سنويا)، يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الكويتي.الدراسة التي أعدتها شركة المشروعات السياحية، تم تقديمها إلى مجلس الوزراء الكويتي، أكدت على أن "إيرادات الكويت من السياحة سنويا لم تتجاوز مستوى 300 ألف دينار فقط".وأوضحت الدراسة أن "تكلفة تنفيذ مشروع هذه المدينة الترفيهية سيصل إلى 200 مليون دينار، منها 120 مليونا نفقات رأسمالية، و80 مليونا للبنية التحتية"، لكنها لفتت إلى ضرورة وجود تعديلات تشريعية لتنفيذ المشروع، وهي تخص مدة الاستغلال، حيث تنص القوانين الحالية على أن تكون مدة استغلال مثل تلك المشاريع 3 سنوات، في حين اقترحت الدراسة تعديلا تشريعيا لتكون المدة 50 عامًا.وعمّا تجنيه الكويت من تلك القرية، أكدت الدراسة على أنها ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 85 مليون دينار في 2035، وستوفر 4 آلاف فرصة عمل جديدة، وسيبلغ معدل العائد الداخلي من 11% إلى 13%، متوقعة أن يصل عدد زوار تلك المدينة إلى 900 ألف زائر بحلول 2030.يشار إلى أن الدراسة أكدت أن "الكويت سجلت أدنى مشاركة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ متوسط إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 6.1% فقط، مقارنة بـ 10.8% في الإمارات و9.8% في البحرين و9.7% في قطر و9.4% في السعودية و6.8% في عُمان".طالع أيضا: بالتزامن مع منع دخول الأجانب.. الكشف عن خسائر "السياحة والسفر" بالكويت

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https://sputnikarabic.ae/20210503/دول-الخليج-تسهل-السياحة-استعدادا-لموسم-جديد-1048871256.html

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