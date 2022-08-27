https://sputnikarabic.ae/20220827/الكويت-شركات-سياحة-تطرح-خدمات-تنافسية-لحجز-تذاكر-مونديال-قطر-1066916224.html
الكويت… شركات سياحة تطرح خدمات تنافسية لحجز تذاكر مونديال قطر
الكويت… شركات سياحة تطرح خدمات تنافسية لحجز تذاكر مونديال قطر
ذكرت صحيفة كويتية أن شركات سياحة محلية طرحت خدمات تنافسية لحجز تذاكر مباريات كأس العالم "قطر 2022" عبر تطبيقاتها الإلكترونية تمكن من الحجز والدفع لاحقا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T21:39+0000
2022-08-27T21:39+0000
2022-08-27T21:40+0000
رياضة
الكويت
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وقالت صحيفة "الأنباء"، في خبر نشرته اليوم السبت، إن شركات سياحة محلية طرحت خدماتها عبر تطبيقات إلكترونية لحجز تذاكر مباريات كأس العالم وأي مباريات أخرى بأي دوري لكرة القدم حول العالم.كما قامت تلك الشركات بتدشين آلية للحجوزات تمكن من الحجز في الوقت الراهن والدفع في وقت لاحق.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الشركات تتيح إصدار هوية الفيفا وحجوزات الفنادق وحتى مناطق الجلوس داخل الملاعب مع توفير خدمة عملاء على مدار الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20220825/السعودية-تقرر-منح-مشجعي-كأس-العالم-في-قطر-تأشيرات-متعددة-لدخول-أراضيها-1066847191.html
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رياضة, الكويت
الكويت… شركات سياحة تطرح خدمات تنافسية لحجز تذاكر مونديال قطر
21:39 GMT 27.08.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 27.08.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة كويتية أن شركات سياحة محلية طرحت خدمات تنافسية لحجز تذاكر مباريات كأس العالم "قطر 2022" عبر تطبيقاتها الإلكترونية تمكن من الحجز والدفع لاحقا.
وقالت صحيفة "الأنباء"، في خبر نشرته اليوم السبت، إن شركات سياحة محلية طرحت خدماتها عبر تطبيقات إلكترونية لحجز تذاكر مباريات كأس العالم
وأي مباريات أخرى بأي دوري لكرة القدم حول العالم.
كما قامت تلك الشركات بتدشين آلية للحجوزات
تمكن من الحجز في الوقت الراهن والدفع في وقت لاحق.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الشركات تتيح إصدار هوية الفيفا
وحجوزات الفنادق وحتى مناطق الجلوس داخل الملاعب مع توفير خدمة عملاء على مدار الساعة.