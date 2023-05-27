https://sputnikarabic.ae/20230527/عودة-دبلوماسي-إيراني-إلى-بلاده-بعد-5-سنوات-من-الاحتجاز-في-بلجيكا-1077484454.html

عودة دبلوماسي إيراني إلى بلاده بعد 5 سنوات من الاحتجاز في بلجيكا

عودة دبلوماسي إيراني إلى بلاده بعد 5 سنوات من الاحتجاز في بلجيكا

عاد أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق المسجون في بلجيكا "بشكل غير قانوني"، إلى بلاده بعد خمس سنوات. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T15:32+0000

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2023-05-27T15:32+0000

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وهبطت الطائرة التي تقل أسدي في مطار الإمام الخميني في طهران، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الدبلوماسي السابق أطلق سراحه من السجن وسيعود إلى الوطن بعد "خمس سنوات من الاحتجاز".اعتقلت الشرطة البلجيكية أسدي في يونيو/حزيران 2018، واتهمته بالتخطيط لهجوم ضد منظمة مجاهدي خلق المناهضة لإيران (تصنفها طهران إرهابية)، وهو ادعاء رفضه بشدة الدبلوماسي السابق والسلطات الإيرانية.وحكمت محكمة بلجيكية بعد ذلك على أسدي، الذي شغل منصب المستشار الثالث في سفارة إيران في فيينا، بالسجن لمدة 20 عامًا.وقد أدانت إيران مرارًا انتهاك الحصانة الدبلوماسية لأسدي، وبذلت كل جهد ممكن لضمان إطلاق سراحه في مفاوضات مع السلطات البلجيكية.وأمس الجمعة، أعلنت سلطنة عمان، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل بينهما.وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

https://sputnikarabic.ae/20230526/سلطنة-عمان-تعلن-التوصل-لاتفاق-بين-إيران-وبلجيكا-للإفراج-المتبادل-عن-السجناء-1077446606.html

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