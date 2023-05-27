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https://sputnikarabic.ae/20230527/عودة-دبلوماسي-إيراني-إلى-بلاده-بعد-5-سنوات-من-الاحتجاز-في-بلجيكا-1077484454.html
عودة دبلوماسي إيراني إلى بلاده بعد 5 سنوات من الاحتجاز في بلجيكا
عودة دبلوماسي إيراني إلى بلاده بعد 5 سنوات من الاحتجاز في بلجيكا
عاد أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق المسجون في بلجيكا "بشكل غير قانوني"، إلى بلاده بعد خمس سنوات. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T15:32+0000
2023-05-27T15:32+0000
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وهبطت الطائرة التي تقل أسدي في مطار الإمام الخميني في طهران، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الدبلوماسي السابق أطلق سراحه من السجن وسيعود إلى الوطن بعد "خمس سنوات من الاحتجاز".اعتقلت الشرطة البلجيكية أسدي في يونيو/حزيران 2018، واتهمته بالتخطيط لهجوم ضد منظمة مجاهدي خلق المناهضة لإيران (تصنفها طهران إرهابية)، وهو ادعاء رفضه بشدة الدبلوماسي السابق والسلطات الإيرانية.وحكمت محكمة بلجيكية بعد ذلك على أسدي، الذي شغل منصب المستشار الثالث في سفارة إيران في فيينا، بالسجن لمدة 20 عامًا.وقد أدانت إيران مرارًا انتهاك الحصانة الدبلوماسية لأسدي، وبذلت كل جهد ممكن لضمان إطلاق سراحه في مفاوضات مع السلطات البلجيكية.وأمس الجمعة، أعلنت سلطنة عمان، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل بينهما.وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.
https://sputnikarabic.ae/20230526/سلطنة-عمان-تعلن-التوصل-لاتفاق-بين-إيران-وبلجيكا-للإفراج-المتبادل-عن-السجناء-1077446606.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار بلجيكا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار بلجيكا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

عودة دبلوماسي إيراني إلى بلاده بعد 5 سنوات من الاحتجاز في بلجيكا

15:32 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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عاد أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق المسجون في بلجيكا "بشكل غير قانوني"، إلى بلاده بعد خمس سنوات.
وهبطت الطائرة التي تقل أسدي في مطار الإمام الخميني في طهران، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الدبلوماسي السابق أطلق سراحه من السجن وسيعود إلى الوطن بعد "خمس سنوات من الاحتجاز".
اعتقلت الشرطة البلجيكية أسدي في يونيو/حزيران 2018، واتهمته بالتخطيط لهجوم ضد منظمة مجاهدي خلق المناهضة لإيران (تصنفها طهران إرهابية)، وهو ادعاء رفضه بشدة الدبلوماسي السابق والسلطات الإيرانية.
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
سلطنة عمان تنجح في الوساطة بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن المحتجزين
أمس, 10:18 GMT
وحكمت محكمة بلجيكية بعد ذلك على أسدي، الذي شغل منصب المستشار الثالث في سفارة إيران في فيينا، بالسجن لمدة 20 عامًا.
وقد أدانت إيران مرارًا انتهاك الحصانة الدبلوماسية لأسدي، وبذلت كل جهد ممكن لضمان إطلاق سراحه في مفاوضات مع السلطات البلجيكية.
وأمس الجمعة، أعلنت سلطنة عمان، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.
وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل بينهما.
وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.
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