https://sputnikarabic.ae/20230527/قائد-عسكري-إيراني-إسرائیل-تتلقى-الرد-على-أعمالها-العدائية-بشكل-يومي-1077489262.html
قائد عسكري إيراني: إسرائیل تتلقى الرد على أعمالها العدائية بشكل يومي
قائد عسكري إيراني: إسرائیل تتلقى الرد على أعمالها العدائية بشكل يومي
قال نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، اليوم السبت، إن إسرائيل تتلقى الرد على أعمالها العدائية يوميا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T17:58+0000
2023-05-27T17:58+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، تحذير العميد نيلفروشان لـ "الغرب من تكرار تجارب الماضي وعدم اللعب بورقة المنافقين المحترقة".وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده مستعدة للرد على الأعداء، موجها حديثه للغرب بقوله:وأشار العميد عباس نيلفروشان إلى أن "أسس القوة الأمريكية اهتزت في السياسة الداخلية والخارجية ووصلت إلى نقطة يقول فيها أكثر الرؤساء غباء في الاتحاد الأوروبي أن عصر اتباع أمريكا قد ولى".وشدد القائد العسكري بالحرس الثوري الإيراني إلى أن حلفاء أمريكا الإقليميين قرروا أيضا عدم ربط كرامتهم العربية والإسلامية بأمريكا والاعتماد على أنفسهم".وفي سياق متصل، أكدت قناة عبرية، يوم الخميس الماضي، أن توقيت كشف إيران عن صاروخها الجديد "خيبر" يعد جزءا من ردعها لإسرائيل.وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، أن كشف الصاروخ الإيراني الجديد "خيبر"، الذي يعد جزءا من الجيل الرابع لصواريخ "خرمشهر" وتوقيته هما جزء من نظرية الردع الإيرانية الخاصة بردع إسرائيل وتهديداتها.وتساءلت القناة العبرية عن توقيت إعلان السلطات الإيرانية عن الصاروخ البالستي الجديد، المسمى بـ"خيبر"، خاصة وأن مداه يغطي إسرائيل والممتد لأكثر من 2000 كم.فيما شدد نائب وزير الدفاع الإيراني، اللواء سيد مهدي فرحي، اليوم السبت، على أن صاروخ خيبر "خرمشهر 4" هو أفضل وأقوى صاروخ صنعته إيران حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230527/كابوس-إسرائيل-كيف-رصد-الإعلام-الإيراني-أخطر-صواريخه-الجديدة-التي-تهدد-تل-أبيب-1077479372.html
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العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قائد عسكري إيراني: إسرائیل تتلقى الرد على أعمالها العدائية بشكل يومي
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قال نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، اليوم السبت، إن إسرائيل تتلقى الرد على أعمالها العدائية يوميا.
ونقلت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، تحذير العميد نيلفروشان لـ "الغرب من تكرار تجارب الماضي وعدم اللعب بورقة المنافقين المحترقة".
وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده مستعدة للرد على الأعداء، موجها حديثه للغرب بقوله:
يمكنكم أن تسألوا الكيان الصهيوني كيف تلقى الرد على أعماله العدائية العام الماضي، إنه يتلقاه بشكل يومي.
وأشار العميد عباس نيلفروشان إلى أن "أسس القوة الأمريكية اهتزت في السياسة الداخلية والخارجية ووصلت إلى نقطة يقول فيها أكثر الرؤساء غباء في الاتحاد الأوروبي
أن عصر اتباع أمريكا قد ولى".
وشدد القائد العسكري بالحرس الثوري الإيراني إلى أن حلفاء أمريكا الإقليميين قرروا أيضا عدم ربط كرامتهم العربية والإسلامية بأمريكا والاعتماد على أنفسهم".
وفي سياق متصل، أكدت قناة عبرية، يوم الخميس الماضي، أن توقيت كشف إيران عن صاروخها الجديد "خيبر"
يعد جزءا من ردعها لإسرائيل.
وذكرت القناة
العبرية "الـ 12"، أن كشف الصاروخ الإيراني الجديد "خيبر"، الذي يعد جزءا من الجيل الرابع لصواريخ "خرمشهر" وتوقيته هما جزء من نظرية الردع الإيرانية الخاصة بردع إسرائيل وتهديداتها.
وتساءلت القناة العبرية عن توقيت إعلان السلطات الإيرانية
عن الصاروخ البالستي الجديد، المسمى بـ"خيبر"، خاصة وأن مداه يغطي إسرائيل والممتد لأكثر من 2000 كم.
فيما شدد نائب وزير الدفاع الإيراني، اللواء سيد مهدي فرحي، اليوم السبت، على أن صاروخ خيبر "خرمشهر 4" هو أفضل وأقوى صاروخ صنعته إيران حتى الآن.