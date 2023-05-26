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https://sputnikarabic.ae/20230526/جاويش-أوغلو-لا-نعتمد-على-إحياء-عملية-انضمام-تركيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1077465551.html
جاويش أوغلو: لا نعتمد على "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
جاويش أوغلو: لا نعتمد على "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه لا يتوقع "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T20:17+0000
2023-05-26T20:17+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأوضح جاويش أوغلو: "تظل عضوية الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا لتركيا، ولكن في الوقت نفسه، أنقرة ستعمل على تطوير العلاقات مع جميع الدول، ولا سيما أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول الخليج".ووقعت تركيا في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية)، وفي عام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.ومع ذلك، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارًا بسبب الخلافات، تم الآن فتح 16 فصلاً من أصل 35 فصلاً من ملف المفاوضات.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

جاويش أوغلو: لا نعتمد على "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

20:17 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه لا يتوقع "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
وأوضح جاويش أوغلو: "تظل عضوية الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا لتركيا، ولكن في الوقت نفسه، أنقرة ستعمل على تطوير العلاقات مع جميع الدول، ولا سيما أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول الخليج".

لكنني أعتقد أن عملية عضويتنا في الاتحاد الأوروبي ستُنعش في المستقبل القريب، وهذا ليس خطأنا.

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ووقعت تركيا في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية)، وفي عام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.
ومع ذلك، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارًا بسبب الخلافات، تم الآن فتح 16 فصلاً من أصل 35 فصلاً من ملف المفاوضات.
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