https://sputnikarabic.ae/20230526/جاويش-أوغلو-لا-نعتمد-على-إحياء-عملية-انضمام-تركيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1077465551.html
جاويش أوغلو: لا نعتمد على "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
جاويش أوغلو: لا نعتمد على "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه لا يتوقع "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T20:17+0000
2023-05-26T20:17+0000
2023-05-26T20:17+0000
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وأوضح جاويش أوغلو: "تظل عضوية الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا لتركيا، ولكن في الوقت نفسه، أنقرة ستعمل على تطوير العلاقات مع جميع الدول، ولا سيما أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول الخليج".ووقعت تركيا في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية)، وفي عام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.ومع ذلك، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارًا بسبب الخلافات، تم الآن فتح 16 فصلاً من أصل 35 فصلاً من ملف المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20221111/أردوغان-يعرب-عن-أسفه-لانتظار-بلاده-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-مدة-52-عاما-1070047345.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
جاويش أوغلو: لا نعتمد على "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
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صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه لا يتوقع "إحياء" عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
وأوضح جاويش أوغلو: "تظل عضوية الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا لتركيا، ولكن في الوقت نفسه، أنقرة ستعمل على تطوير العلاقات مع جميع الدول، ولا سيما أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول الخليج".
لكنني أعتقد أن عملية عضويتنا في الاتحاد الأوروبي ستُنعش في المستقبل القريب، وهذا ليس خطأنا.
11 نوفمبر 2022, 10:37 GMT
ووقعت تركيا
في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية)، وفي عام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.
ومع ذلك، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارًا بسبب الخلافات، تم الآن فتح 16 فصلاً من أصل 35 فصلاً من ملف المفاوضات.