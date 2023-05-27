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https://sputnikarabic.ae/20230527/قوات-الدعم-السريع-تعلن-الالتزام-الكامل-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-قصير-الأمد-في-السودان-1077497058.html
قوات الدعم السريع تعلن الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان
قوات الدعم السريع تعلن الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان
أكدت قوات الدعم السريع التزامها باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد وجاهزيتها للاستمرار في المباحثات لتجديد الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية-أمريكية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T21:55+0000
2023-05-27T21:55+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
العالم
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وجاء في بيان صادر عن قوات الدعم السريع، اليوم السبت، "نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، الذي تم توقيعه في مدينة جدة في 20 مايو 2023".وأضافت البيان أنه "هناك استعداد كامل لمواصلة المباحثات خلال اليومين الأخيرين من فترة الهدنة، برعاية الوساطة السعودية-الأمريكية، لمناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/أيار، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230527/قوات-الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بتحويل-مستشفيات-في-الخرطوم-لمنصات-إطلاق-قذائف-عشوائية-1077489627.html
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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم

قوات الدعم السريع تعلن الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان

21:55 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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أكدت قوات الدعم السريع التزامها باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد وجاهزيتها للاستمرار في المباحثات لتجديد الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية-أمريكية.
وجاء في بيان صادر عن قوات الدعم السريع، اليوم السبت، "نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، الذي تم توقيعه في مدينة جدة في 20 مايو 2023".
وأضافت البيان أنه "هناك استعداد كامل لمواصلة المباحثات خلال اليومين الأخيرين من فترة الهدنة، برعاية الوساطة السعودية-الأمريكية، لمناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
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18:41 GMT
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/أيار، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
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