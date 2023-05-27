https://sputnikarabic.ae/20230527/مسؤول-عسكري-إيراني-من-المستحيل-للدفاع-الجوي-للعدو-مواجهة-صاروخ-خيبر-الجديد-1077478726.html

مسؤول عسكري إيراني: من المستحيل للدفاع الجوي للعدو مواجهة صاروخ "خيبر" الجديد

مسؤول عسكري إيراني: من المستحيل للدفاع الجوي للعدو مواجهة صاروخ "خيبر" الجديد

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، أن "صاروخ خيبر الجديد (خرمشهر 4) يصل إلى الهدف خلال 12 دقيقة". 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T12:34+0000

2023-05-27T12:34+0000

2023-05-27T12:34+0000

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وقال نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد مهدي فرحي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "يمكن لصاروخ خرمشهر 4 تخزين الوقود السائل لمدة ثلاث سنوات ومدة تحضيره أقل من 15 دقيقة".وأضاف مهدي فرحي أن "الصاروخ يستغرق حوالي 12 دقيقة ليصيب الهدف منذ وقت الإطلاق إلى وقت الوصول"، مؤكدا أنه "من المستحيل للدفاع الجوي للعدو مواجهة هذا الصاروخ".وتابع: "وصلنا اليوم إلى الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر ووزن رأسه الحربي 1500 كيلوغرام وطول رأسه الحربي نحو 4 أمتار، ويتم توجيهه في المرحلة المتوسطة".وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، إنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية لإيران، تمت إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر"، وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".وأضاف أشتياني أن لدى الصاروخ القدرة على استخدام الرؤوس الحربية المختلفة وأن من ميزاته أيضا حركته وإعداده في أقصر وقت ممكن.وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة الإسلامية، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو".

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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش السوداني, الأخبار, العالم