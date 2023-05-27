https://sputnikarabic.ae/20230527/مصدر-السفينة-إيفان-خورس-تتعرض-لهجوم-بسفن-مسيرة-غربية-الصنع-1077470851.html

مصدر: السفينة "إيفان خورس" تتعرض لهجوم بسفن مسيرة غربية الصنع

مصدر: السفينة "إيفان خورس" تتعرض لهجوم بسفن مسيرة غربية الصنع

قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن القوارب المسيرة التي حاولت بها أوكرانيا مهاجمة سفينة الأسطول الروسي في البحر الأسود إيفان خورس هي من صنع غربي وتم إطلاقها من... 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T04:48+0000

2023-05-27T04:48+0000

2023-05-27T04:48+0000

رصد عسكري

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وقال المصدر: "تم إطلاق هذه الأجهزة (لمهاجمة سفينة روسية) من مركز العمليات البحرية، الذي تم افتتاحه بمشاركة الولايات المتحدة في أوتشاكوفو في عام 2018. وقد تم التحكم فيها باستخدام وحدات الإنترنت الساتلية ستارلينك التي استلمتها كييف من الولايات المتحدة".وأضاف أنه في الوقت نفس، قامت معدات الاستطلاع الأمريكية أيضًا بتحديد الهدف للقوارب المسيرة.وأشار المصدر إلى أن السفن المسيرة نفسها لم تكن أوكرانية الصنع. وقال "على الرغم من تبجح ممثلي كييف باستخدام سفن مسيرة خاصة بهم، أي الإنتاج الأوكراني، فإن ملفهم الشخصي يشير إلى خلاف ذلك"، لافتا إلى أن شكل السفن الأوكرانية مثل ميكولا، التي تم تجميعها من المكونات، التي تم تسليمها إلى كييف من الناتو، مختلفة تمامًا.وهذا، بحسب قوله، يشير إلى أن كييف نفذت الهجمات والاستفزازات في البحر الأسود بسفن جديدة من إنتاج غربي. وعلى الأرجح، فإن المملكة المتحدة وراء ذلك، ولديها "خبرة كبيرة في إنشاء ومكافحة استخدام مثل هذه الأنظمة في أجزاء مختلفة من محيطات العالم".أفادت وزارة الدفاع، الأربعاء، أن أوكرانيا حاولت مهاجمة سفينة أسطول البحر الأسود الروسي إيفان خورس، بزوارق مسيرة، الذي يضمن أمن خطوط أنابيب الغاز التركية ستريم وبلو ستريم في تركيا، وتم تدمير جميع السفن المسيرة. يوم الجمعة ، وصلت السفينة إلى سيفاستوبول لإعادة الإمداد في يوم الجمعة.

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