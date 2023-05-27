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https://sputnikarabic.ae/20230527/مصر-إغلاق-ميناءين-على-البحر-الأحمر-لسوء-الأحوال-الجوية-1077496555.html
مصر.. إغلاق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية
مصر.. إغلاق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، اليوم السبت، إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس نتيجة لسوء الأحوال الجومائية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T20:59+0000
2023-05-27T20:59+0000
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وذكرت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم السبت، أن السلطات المصرية قررت إغلاق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية، على خلفية بلوغ شدة الرياح 28 عقدة جنوبية مع ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار واضطراب حالة البحر.وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية وقف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية في موانئ السويس والزيتيات التابعين لمحافظة السويس، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.وبدوره، أصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع وجوب تفعيل غرف العمليات بالموانئ الخاصة بمواجهة المخاطر المحتملة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.ويشار إلى أن صحيفة اليوم السابع، قد نقلت تحذير هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء في البلاد، مع توقع تسجيل درجة حرارة عالية، مقارنة بالوقت نفسه من العام، مع نشاط ملحوظ للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشبه جزيرة سيناء ومحافظة البحر الأحمر.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد أنحاء واسعة من البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مدن قناة السويس وسيناء.
https://sputnikarabic.ae/20211221/المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-تعيد-فتح-موانئها-بعد-إغلاقها-مؤقتا-بسبب-الطقس-1054397179.html
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الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة

مصر.. إغلاق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

20:59 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Mahmoud Ahmed / الانتقال إلى بنك الصورمحاولات تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن" في قناة السويس، مصر 29 مارس 2021
محاولات تعويم السفينة العملاقة إيفر جيفن في قناة السويس، مصر 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Mahmoud Ahmed
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، اليوم السبت، إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس نتيجة لسوء الأحوال الجومائية.
وذكرت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم السبت، أن السلطات المصرية قررت إغلاق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية، على خلفية بلوغ شدة الرياح 28 عقدة جنوبية مع ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار واضطراب حالة البحر.
السفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس
21 ديسمبر 2021, 08:45 GMT
وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية وقف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية في موانئ السويس والزيتيات التابعين لمحافظة السويس، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
وبدوره، أصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع وجوب تفعيل غرف العمليات بالموانئ الخاصة بمواجهة المخاطر المحتملة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
ويشار إلى أن صحيفة اليوم السابع، قد نقلت تحذير هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء في البلاد، مع توقع تسجيل درجة حرارة عالية، مقارنة بالوقت نفسه من العام، مع نشاط ملحوظ للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشبه جزيرة سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد أنحاء واسعة من البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مدن قناة السويس وسيناء.
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