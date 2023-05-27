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https://sputnikarabic.ae/20230527/هجوم-بطائرتين-مسيرتين-على-مبنى-إداري-غربي-روسيا-1077474410.html
هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري غربي روسيا
هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري غربي روسيا
أعلن حاكم منطقة بسكوف غربي روسيا، ميخائيل فيديرنيكوف، عن تعرض مبنى إداري لخط أنابيب النفط لأضرار جراء تعرضه لهجوم بطائرتين مسيرتين دون إصابة أي من الأشخاص. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T08:34+0000
2023-05-27T08:34+0000
روسيا
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وقال فيديرنيكوف، اليوم السبت، عبر منشور في قناته على "تلغرام": "في البداية، تضرر المبنى نتيجة هجوم بطائرتين من دون طيار، وتستند النتائج النهائية حول تقييم الحادث لبحث فرق العمل".وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة بسكوف أن الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالمبنى وقع قرب قرية ليتفينوفو في منطقة نيفيلسك، ولم يصب أحد بأذى.
https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-يكشف-عن-خطوة-لروسيا-تجعل-أوكرانيا-ترتجف-من-الخوف-1077473695.html
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روسيا

هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري غربي روسيا

08:34 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلن حاكم منطقة بسكوف غربي روسيا، ميخائيل فيديرنيكوف، عن تعرض مبنى إداري لخط أنابيب النفط لأضرار جراء تعرضه لهجوم بطائرتين مسيرتين دون إصابة أي من الأشخاص.
وقال فيديرنيكوف، اليوم السبت، عبر منشور في قناته على "تلغرام": "في البداية، تضرر المبنى نتيجة هجوم بطائرتين من دون طيار، وتستند النتائج النهائية حول تقييم الحادث لبحث فرق العمل".
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خطوة روسية تجعل أوكرانيا "ترتجف من الخوف"
08:08 GMT
وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة بسكوف أن الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالمبنى وقع قرب قرية ليتفينوفو في منطقة نيفيلسك، ولم يصب أحد بأذى.
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