https://sputnikarabic.ae/20230527/هجوم-بطائرتين-مسيرتين-على-مبنى-إداري-غربي-روسيا-1077474410.html
هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري غربي روسيا
هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري غربي روسيا
أعلن حاكم منطقة بسكوف غربي روسيا، ميخائيل فيديرنيكوف، عن تعرض مبنى إداري لخط أنابيب النفط لأضرار جراء تعرضه لهجوم بطائرتين مسيرتين دون إصابة أي من الأشخاص. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T08:34+0000
2023-05-27T08:34+0000
2023-05-27T08:34+0000
روسيا
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وقال فيديرنيكوف، اليوم السبت، عبر منشور في قناته على "تلغرام": "في البداية، تضرر المبنى نتيجة هجوم بطائرتين من دون طيار، وتستند النتائج النهائية حول تقييم الحادث لبحث فرق العمل".وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة بسكوف أن الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالمبنى وقع قرب قرية ليتفينوفو في منطقة نيفيلسك، ولم يصب أحد بأذى.
https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-يكشف-عن-خطوة-لروسيا-تجعل-أوكرانيا-ترتجف-من-الخوف-1077473695.html
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روسيا
هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري غربي روسيا
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أعلن حاكم منطقة بسكوف غربي روسيا، ميخائيل فيديرنيكوف، عن تعرض مبنى إداري لخط أنابيب النفط لأضرار جراء تعرضه لهجوم بطائرتين مسيرتين دون إصابة أي من الأشخاص.
وقال فيديرنيكوف، اليوم السبت، عبر منشور في قناته على "تلغرام": "في البداية، تضرر المبنى نتيجة هجوم بطائرتين من دون طيار، وتستند النتائج النهائية حول تقييم الحادث لبحث فرق العمل".
وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة بسكوف أن الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالمبنى وقع قرب قرية ليتفينوفو في منطقة نيفيلسك، ولم يصب أحد بأذى.