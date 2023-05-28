عربي
https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-الكونغرس-والبيت-الأبيض-يتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-لمنع-التخلف-عن-سداد-الديون-1077497721.html
إعلام: الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق مبدئي لمنع التخلف عن سداد الديون
إعلام: الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق مبدئي لمنع التخلف عن سداد الديون
توصل الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض لرفع سقف الديون ومنع التخلف عن سداد الدين السيادي. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T01:09+0000
2023-05-28T01:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
البيت الأبيض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076018559_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8b354f8f4cdefd34df28d0eef24c138a.jpg
واشنطن-سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام أمريكية: "توصل الجمهوريون في مجلس النواب إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون".وفي ذات الصدد، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي، عن اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076018559_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_392db5ec608a3c83fa02ff8a344c0a3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, البيت الأبيض

إعلام: الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق مبدئي لمنع التخلف عن سداد الديون

01:09 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 28.05.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
توصل الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض لرفع سقف الديون ومنع التخلف عن سداد الدين السيادي.
واشنطن-سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام أمريكية: "توصل الجمهوريون في مجلس النواب إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون".
وفي ذات الصدد، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي، عن اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 مايو, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала