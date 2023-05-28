https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-الكونغرس-والبيت-الأبيض-يتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-لمنع-التخلف-عن-سداد-الديون-1077497721.html
إعلام: الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق مبدئي لمنع التخلف عن سداد الديون
إعلام: الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق مبدئي لمنع التخلف عن سداد الديون
توصل الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض لرفع سقف الديون ومنع التخلف عن سداد الدين السيادي. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T01:09+0000
2023-05-28T01:09+0000
2023-05-28T01:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
البيت الأبيض
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واشنطن-سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام أمريكية: "توصل الجمهوريون في مجلس النواب إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون".وفي ذات الصدد، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي، عن اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, البيت الأبيض
إعلام: الكونغرس والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق مبدئي لمنع التخلف عن سداد الديون
01:09 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
توصل الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض لرفع سقف الديون ومنع التخلف عن سداد الدين السيادي.
واشنطن-سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام أمريكية: "توصل الجمهوريون في مجلس النواب إلى اتفاق مبدئي
مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون".
وفي ذات الصدد، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي، عن اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.