https://sputnikarabic.ae/20230527/مكارثي-تحديد-5-يونيو-موعدا-نهائيا-في-أزمة-سقف-الديون-لن-يغير-الأمور-على-أرض-الواقع--1077485115.html

مكارثي: تحديد 5 يونيو موعدا نهائيا في أزمة سقف الديون لن يغير الأمور على أرض الواقع

مكارثي: تحديد 5 يونيو موعدا نهائيا في أزمة سقف الديون لن يغير الأمور على أرض الواقع

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم السبت، أن تحديد 5 يونيو/ حزيران المقبل، كموعد نهائي في أزمة سقف ديون الولايات المتحدة، لا يغير الأمور على أرض... 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T15:55+0000

2023-05-27T15:55+0000

2023-05-27T15:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس النواب الأمريكي

العالم

أخبار العالم الآن

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076018559_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8b354f8f4cdefd34df28d0eef24c138a.jpg

وأضاف أن فاتورة سقف الديون المحتملة ستتكون من 150 صفحة أو أقل، مضيفا أنه "يؤمن إيمانا راسخا" بأن "جميع الأمريكيين سوف يحبون مشروع القانون"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وأشار مكارثي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، إلى أن اتفاقا لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية، البالغ 31.4 تريليون دولار، من الممكن التوصل إليه بحلول الموعد النهائي، في 5 يونيو.وقال مكارثي: "أشعر أنني أقرب إلى عقد صفقة الآن مما كنت عليه منذ وقت طويل، لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأي شكل أو صيغة".وأضاف مشددا أنه "لم نتخلى عن السماح بإجراء الإصلاحات من مفاوضات سقف الديون".وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها المالية في 5 يونيو المقبل، إذا فشل بايدن والمشرعون الجمهوريون في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في "الكونغرس" الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 ترليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230526/صندوق-النقد-الدولي-فشل-أمريكا-في-معالجة-أزمة-ديونها-قد-يهدد-اقتصادها-واقتصاد-العالم-بالانكماش-1077464371.html

https://sputnikarabic.ae/20230516/الخزانة-الأمريكية-تحذر-من-سيناريوهات-مدمرة-إذا-فشل-الكونغرس-في-زيادة-حد-الدين-1077088666.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن