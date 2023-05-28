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https://sputnikarabic.ae/20230528/الأزمة-الصحية-تضرب-ثلاث-ولايات-سودانية-والدعم-السريع-يعرقل-عمل-30-مستشفى-1077497577.html
وزير الصحة: الأزمة الصحية تضرب ثلاث ولايات سودانية والدعم السريع يعرقل عمل 30 مستشفى
وزير الصحة: الأزمة الصحية تضرب ثلاث ولايات سودانية والدعم السريع يعرقل عمل 30 مستشفى
أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم محمد، في مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان، أن ثلاث ولايات في السودان، وهي الخرطوم وجنوب ووسط دارفور، تعاني من أزمة في الخدمات الصحية... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T00:38+0000
2023-05-28T00:40+0000
أخبار السودان اليوم
وزارة الصحة السودانية
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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وأوضح وزير الصحة السوداني، أن 30 مستشفى في ولاية الخرطوم يجد صعوبة في تقديم الخدمات الصحية بسبب وجود قوات الدعم السريع في داخلها، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الرئيسية.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الأزمة.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/أيار، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
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أخبار السودان اليوم, وزارة الصحة السودانية, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, وزارة الصحة السودانية, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي

وزير الصحة: الأزمة الصحية تضرب ثلاث ولايات سودانية والدعم السريع يعرقل عمل 30 مستشفى

00:38 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 00:40 GMT 28.05.2023)
© Sputnik . Abed.K Bayوقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم محمد، في مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان، أن ثلاث ولايات في السودان، وهي الخرطوم وجنوب ووسط دارفور، تعاني من أزمة في الخدمات الصحية نتيجة الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضح وزير الصحة السوداني، أن 30 مستشفى في ولاية الخرطوم يجد صعوبة في تقديم الخدمات الصحية بسبب وجود قوات الدعم السريع في داخلها، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الرئيسية.
وكشف هيثم محمد أن المخزون الدوائي المخصص لعلاج أمراض الكلى والدم يكفي لمدة شهرين تقريبًا، وهناك توقعات بحدوث نقص في أدوية الأمراض المزمنة في البلاد، وفقا لقناة الشرق السعودية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الأزمة.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
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أمس, 21:55 GMT
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو/أيار، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
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