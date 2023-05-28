https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-صواريخ-من-طراز-ستورم-شادو---عاجل-1077507456.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" - عاجل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يوم واحد. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T11:12+0000
2023-05-28T11:12+0000
2023-05-28T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_106445a4fc0b2ae96d26165b5d77eed9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و6 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال يوم واحد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_139:0:1426:965_1920x0_80_0_0_fce871d673a8d9e9e27e35c68c8b5753.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" - عاجل
11:12 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يوم واحد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و6 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال يوم واحد".