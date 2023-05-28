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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-صواريخ-من-طراز-ستورم-شادو---عاجل-1077507456.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" - عاجل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يوم واحد. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T11:12+0000
2023-05-28T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و6 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال يوم واحد".
سبوتنيك عربي
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" - عاجل

11:12 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 28.05.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ باليستي ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يوم واحد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و6 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال يوم واحد".
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