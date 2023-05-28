https://sputnikarabic.ae/20230528/الكرملين-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-لم-تتغير-ويجب-أن-تتحقق-جميعها-1077505304.html
الكرملين: أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها
الكرملين: أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، أن أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T10:22+0000
2023-05-28T10:22+0000
2023-05-28T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر الصحفي بافيل زاروبين لقطات لمقابلة خاصة مع بيسكوف قال فيها الأخير: "لدينا أهداف أعلنها الرئيس لم تتغير وهذه الأهداف يجب أن تتحقق".ولفت بيسكوف في مقابلته إلى إن هناك حرب تخاض على جميع الجبهات ضد روسيا، ويجب على موسكو أن تحافظ على الرصانة والهدوء والقوة وأن تفعل ما يناسب مصالحها وأن تنقل بصراحة مخاوفها وما هو غير مقبول.وأضاف بيسكوف بالقول: "بالمعنى الواسع، هناك حرب مستمرة تدور ضدنا في جميع المجالات سواء كان ذلك في الاقتصاد أو العلاقات بين الدول". وأكد بيسكوف على أن الدول الغربية يتعدون على ما كان يعتبر مقدسًا تمامًا وكل هذه الأسس التي لا تتزعزع تتداعى تحت أقدام ممثلي الغرب الجماعي"، مضيقا بالقول "يجب ألا نستسلم للمشاعر ويجب أن نظل متيقظين ومركزين وأقوياء. ونفعل ما هو مفيد لنا ما يناسب مصالحنا وأن نكون صارمين، ولكن منفتحين للتعبير بوضوح عن مخاوفنا".
https://sputnikarabic.ae/20230524/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-بولندا-حول-الانقلاب-في-بيلاروسيا-1077400955.html
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روسيا
الكرملين: أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها
10:22 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، أن أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها.
ونشر الصحفي بافيل زاروبين لقطات لمقابلة خاصة مع بيسكوف قال فيها الأخير: "لدينا أهداف أعلنها الرئيس لم تتغير وهذه الأهداف يجب أن تتحقق".
ولفت بيسكوف في مقابلته إلى إن هناك حرب تخاض على جميع الجبهات ضد روسيا، ويجب على موسكو أن تحافظ على الرصانة والهدوء والقوة وأن تفعل ما يناسب مصالحها وأن تنقل بصراحة مخاوفها وما هو غير مقبول.
وأضاف بيسكوف بالقول: "بالمعنى الواسع، هناك حرب مستمرة تدور ضدنا في جميع المجالات سواء كان ذلك في الاقتصاد أو العلاقات بين الدول".
وأكد بيسكوف على أن الدول الغربية يتعدون على ما كان يعتبر مقدسًا تمامًا وكل هذه الأسس التي لا تتزعزع تتداعى تحت أقدام ممثلي الغرب الجماعي"، مضيقا بالقول "يجب ألا نستسلم للمشاعر ويجب أن نظل متيقظين ومركزين وأقوياء. ونفعل ما هو مفيد لنا ما يناسب مصالحنا وأن نكون صارمين، ولكن منفتحين للتعبير بوضوح عن مخاوفنا".