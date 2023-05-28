https://sputnikarabic.ae/20230528/الكرملين-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-لم-تتغير-ويجب-أن-تتحقق-جميعها-1077505304.html

الكرملين: أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها

الكرملين: أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، أن أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير ويجب أن تتحقق جميعها. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T10:22+0000

2023-05-28T10:22+0000

2023-05-28T10:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

ونشر الصحفي بافيل زاروبين لقطات لمقابلة خاصة مع بيسكوف قال فيها الأخير: "لدينا أهداف أعلنها الرئيس لم تتغير وهذه الأهداف يجب أن تتحقق".ولفت بيسكوف في مقابلته إلى إن هناك حرب تخاض على جميع الجبهات ضد روسيا، ويجب على موسكو أن تحافظ على الرصانة والهدوء والقوة وأن تفعل ما يناسب مصالحها وأن تنقل بصراحة مخاوفها وما هو غير مقبول.وأضاف بيسكوف بالقول: "بالمعنى الواسع، هناك حرب مستمرة تدور ضدنا في جميع المجالات سواء كان ذلك في الاقتصاد أو العلاقات بين الدول". وأكد بيسكوف على أن الدول الغربية يتعدون على ما كان يعتبر مقدسًا تمامًا وكل هذه الأسس التي لا تتزعزع تتداعى تحت أقدام ممثلي الغرب الجماعي"، مضيقا بالقول "يجب ألا نستسلم للمشاعر ويجب أن نظل متيقظين ومركزين وأقوياء. ونفعل ما هو مفيد لنا ما يناسب مصالحنا وأن نكون صارمين، ولكن منفتحين للتعبير بوضوح عن مخاوفنا".

https://sputnikarabic.ae/20230524/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-بولندا-حول-الانقلاب-في-بيلاروسيا-1077400955.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا