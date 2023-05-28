https://sputnikarabic.ae/20230528/الرئيس-الأمريكي-يعلن-التوصل-لاتفاق-بشأن-سقف-الدين-ويحض-الكونغرس-على-إقراره-1077528633.html
الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين ويحض الكونغرس على إقراره
الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين ويحض الكونغرس على إقراره
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق هام مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الدين الحكومي. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T23:14+0000
2023-05-28T23:14+0000
2023-05-28T23:14+0000
العالم
جو بايدن
الكونغرس الأمريكي
الدين
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جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مقتضب، حيث أكد بايدن أنهما توصلا إلى اتفاق نهائي ودعا الكونغرس إلى تمرير هذا الاتفاق.وتعتبر قضية سقف الدين أحد القضايا الهامة التي تواجهها الحكومة الأمريكية بشكل دوري، حيث يتعين عليها تمرير تشريعات لرفع السقف الذي يحدد الحد الأقصى للديون التي يمكن أن تتراكم.ويعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين خطوة هامة لضمان استمرارية تمويل الحكومة الأمريكية وتجنب الوقوع في أزمة مالية. ومن المتوقع أن يبدأ الكونغرس في مناقشة وإقرار هذا الاتفاق لضمان استقرار الأوضاع المالية في البلاد.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأميركي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230528/تفاصيل-اتفاق-بايدن-مع-الجمهوريين-لرفع-سقف-الدين-1077500098.html
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العالم, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, الدين
العالم, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, الدين
الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين ويحض الكونغرس على إقراره
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق هام مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الدين الحكومي.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مقتضب، حيث أكد بايدن أنهما توصلا إلى اتفاق نهائي
ودعا الكونغرس إلى تمرير هذا الاتفاق.
وأكد الرئيس الأمريكي أهمية تمرير اتفاق رفع سقف الدين، مشيرا إلى أنه قد يواجهون تحديات جديدة في هذا الصدد خلال الأعوام المقبلة.
وتعتبر قضية سقف الدين أحد القضايا الهامة التي تواجهها الحكومة الأمريكية بشكل دوري، حيث يتعين عليها تمرير تشريعات لرفع السقف الذي يحدد الحد الأقصى للديون التي يمكن أن تتراكم.
ويعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين خطوة هامة لضمان استمرارية تمويل الحكومة الأمريكية وتجنب الوقوع في أزمة مالية. ومن المتوقع أن يبدأ الكونغرس في مناقشة وإقرار هذا الاتفاق لضمان استقرار الأوضاع المالية في البلاد.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأميركي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.