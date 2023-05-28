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تفاصيل اتفاق بايدن مع الجمهوريين لرفع سقف الدين
تفاصيل اتفاق بايدن مع الجمهوريين لرفع سقف الدين
توصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى اتفاق مبدئي مع الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين الأمريكي، والبالغ 31.4 تريليون دولار. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T06:27+0000
2023-05-28T06:27+0000
جو بايدن
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وحسب وسائل إعلام، فإن مكالمة هاتفية استغرقت 90 دقيقة بين بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، تم خلالها التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يرفع سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها.ووفق بيان صادر عنه، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه "يمثل توافقا، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".من جهته، أكد مكارثي خلال مؤتمر صحفي في مقر "الكونغرس"، أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق، اليوم الأحد، ثم سيتحدث إلى بايدن مرة أخرى، مشددا على أن بايدن "أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر".يشار إلى أن بايدن كان قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأمريكي، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد، وذلك قبل الموعد النهائي لإبرام الاتفاق وهو الـ 5 من يونيو/ حزيران المقبل.طالع أيضا: الخزانة الأمريكية تحذر من سيناريوهات مدمرة إذا فشل "الكونغرس" في زيادة حد الدين
https://sputnikarabic.ae/20230527/بايدن-يتوقع-الكشف-عن-نتائج-المفاوضات-حول-رفع-سقف-الدين-الأمريكي-الليلة-1077467238.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تفاصيل اتفاق بايدن مع الجمهوريين لرفع سقف الدين

06:27 GMT 28.05.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© tabrez_syed/unsplash
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توصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى اتفاق مبدئي مع الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين الأمريكي، والبالغ 31.4 تريليون دولار.
وحسب وسائل إعلام، فإن مكالمة هاتفية استغرقت 90 دقيقة بين بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، تم خلالها التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يرفع سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
بايدن يتوقع الكشف عن نتائج المفاوضات حول رفع سقف الدين الأمريكي الليلة
أمس, 00:06 GMT
ووفق بيان صادر عنه، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه "يمثل توافقا، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".
من جهته، أكد مكارثي خلال مؤتمر صحفي في مقر "الكونغرس"، أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق، اليوم الأحد، ثم سيتحدث إلى بايدن مرة أخرى، مشددا على أن بايدن "أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر".

وحول بنود الاتفاق، قال مكارثي: "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".

يشار إلى أن بايدن كان قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأمريكي، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد، وذلك قبل الموعد النهائي لإبرام الاتفاق وهو الـ 5 من يونيو/ حزيران المقبل.
طالع أيضا: الخزانة الأمريكية تحذر من سيناريوهات مدمرة إذا فشل "الكونغرس" في زيادة حد الدين
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