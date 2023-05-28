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https://sputnikarabic.ae/20230528/السودان-حاكم-إقليم-دارفور-يدعو-المواطنين-لحمل-السلاح-دفاعا-عن-الممتلكات-1077505375.html
السودان... حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح دفاعا عن الممتلكات
السودان... حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح دفاعا عن الممتلكات
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الأحد، المواطنين إلى حمل السلاح، من أجل حماية ‏الممتلكات، بعد أن تضاعفت الاعتداءات عليهم، وفق قوله.‏ 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T10:25+0000
2023-05-28T10:25+0000
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وقال على "تويتر": "لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين، وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، يتعمدون على تخريب المؤسسات القومية".وأردف: "لذا، أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع".ويشهد إقليم دارفور حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم، بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون شخص.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, دارفور
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, دارفور

السودان... حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح دفاعا عن الممتلكات

10:25 GMT 28.05.2023
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد
صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد
© AFP 2023 / -
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دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الأحد، المواطنين إلى حمل السلاح، من أجل حماية ‏الممتلكات، بعد أن تضاعفت الاعتداءات عليهم، وفق قوله.‏
وقال على "تويتر": "لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين، وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، يتعمدون على تخريب المؤسسات القومية".
وأردف: "لذا، أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع".
ويشهد إقليم دارفور حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم، بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون شخص.
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