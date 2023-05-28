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https://sputnikarabic.ae/20230528/باستريكين-يأمر-بفتح-قضية-جنائية-بسبب-تصريحات-السيناتور-الأمريكي-بشأن-قتل-الروس-1077521070.html
باستريكين يأمر بفتح قضية جنائية بسبب تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن "قتل الروس"
باستريكين يأمر بفتح قضية جنائية بسبب تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن "قتل الروس"
أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الأحد، تعليمات بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة التصريحات المعادية للروس التي أدلى بها السيناتور الأمريكي... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T16:47+0000
2023-05-28T16:47+0000
روسيا
العالم
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وكتبت لجنة التحقيق الروسية، في قناتها عبر "تلغرام": "أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، دائرة التحقيق الرئيسية بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السيناتور الأمريكي حول مقتل الروس، وسيقدم محققو لجنة التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق الروسية تقييما قانونيا صحيحا لهذه الحقيقة".وفي السياق نفسه، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، حول "قتل الروس"، يمكن مقارنتها بالاستثمارات الأمريكية السابقة في "الرايخ الثالث".وكتبت زاخاروفا، في قناتها عبر "تلغرام": "السيناتور غراهام لديه ما يمكن مقارنته به. أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والمحرقة (الهولوكوست)".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا.وقال السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-الروسية-تعلق-على-كلام-السيناتور-الأمريكي-حول--قتل-الروس-1077510415.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

باستريكين يأمر بفتح قضية جنائية بسبب تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن "قتل الروس"

16:47 GMT 28.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneev /  / الانتقال إلى بنك الصوررئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين
رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneev /
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أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الأحد، تعليمات بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة التصريحات المعادية للروس التي أدلى بها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.
وكتبت لجنة التحقيق الروسية، في قناتها عبر "تلغرام": "أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، دائرة التحقيق الرئيسية بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السيناتور الأمريكي حول مقتل الروس، وسيقدم محققو لجنة التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق الروسية تقييما قانونيا صحيحا لهذه الحقيقة".
وفي السياق نفسه، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، حول "قتل الروس"، يمكن مقارنتها بالاستثمارات الأمريكية السابقة في "الرايخ الثالث".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
الخارجية الروسية تعلق على كلام السيناتور الأمريكي حول قتل الروس
12:22 GMT
وكتبت زاخاروفا، في قناتها عبر "تلغرام": "السيناتور غراهام لديه ما يمكن مقارنته به. أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والمحرقة (الهولوكوست)".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا.
وقال السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".
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