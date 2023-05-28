https://sputnikarabic.ae/20230528/حمل-وقطة-يرسمان-البهجة-في-انتخابات-تركيا-فيديو-1077521733.html
حمل وقطة يرسمان البهجة في انتخابات تركيا... فيديو
حمل وقطة يرسمان البهجة في انتخابات تركيا... فيديو
رغم الجدية التي تكتسبها الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، إلا أن اليوم الانتخابي لم يخل من مشاهد طريفة بما في ذلك تسلل حيوانات أليفة إلى لجان... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T17:21+0000
2023-05-28T17:21+0000
2023-05-28T17:21+0000
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رجب طيب أردوغان
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ووثقت كاميرات الهواتف المحمولة دخول حمل وديع إلى إحدى اللجان، حيث ظهر مقتفيا أثر صاحبته التي دخلت إلى مركز الاقتراع لممارسة حقها الانتخابي.وفي مشهد آخر، ظهرت إحدى القطط برفقة امرأة مسنة كانت تدلي بصوتها فيما وقفت القطة على صندوق الاقتراع، وكأنها تترقب هي الأخرى نتائج الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع بالكثير من رواد مواقع التواصل إلى وصفها بـ"القطة الناخبة".وأظهرت النتائج الأولية فوز رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف "الجمهور"، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد حصل أردوغان على 52.28 في المئة مقابل 47.72 في المئة لمنافسه مرشح "تحالف الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 96 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101619/48/1016194888_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_ead455ba4dba01e89d41bd69d0824e69.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان
حمل وقطة يرسمان البهجة في انتخابات تركيا... فيديو
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رغم الجدية التي تكتسبها الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، إلا أن اليوم الانتخابي لم يخل من مشاهد طريفة بما في ذلك تسلل حيوانات أليفة إلى لجان الاقتراع.
ووثقت كاميرات الهواتف المحمولة دخول حمل وديع إلى إحدى اللجان، حيث ظهر مقتفيا أثر صاحبته التي دخلت إلى مركز الاقتراع لممارسة حقها الانتخابي.
وفي مشهد آخر، ظهرت إحدى القطط برفقة امرأة مسنة كانت تدلي بصوتها فيما وقفت القطة على صندوق الاقتراع، وكأنها تترقب هي الأخرى نتائج الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع بالكثير من رواد مواقع التواصل إلى وصفها بـ"القطة الناخبة".
وأظهرت النتائج الأولية
فوز رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف "الجمهور"، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد حصل أردوغان على 52.28 في المئة مقابل 47.72 في المئة لمنافسه مرشح "تحالف الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 96 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.