https://sputnikarabic.ae/20230528/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يعلن-توصله-لاتفاق-مبدئي-بشأن-سقف-الدين-مع-البيت-الأبيض-1077497932.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن توصله لاتفاق مبدئي بشأن سقف الدين مع البيت الأبيض
رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن توصله لاتفاق مبدئي بشأن سقف الدين مع البيت الأبيض
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، يوم السبت، عن توصله لاتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين، قبل الموعد النهائي المحدد من قبل وزارة الخزانة... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T02:14+0000
2023-05-28T02:14+0000
2023-05-28T02:14+0000
الكونغرس الأمريكي
البيت الأبيض
الدين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072011678_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_b3d1e20ece4b2c38968b4f6697205115.jpg
وأكد مكارثي أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي زيادة في الضرائب أو برامج جديدة.من المتوقع أن يصوت الكونغرس يوم الأربعاء المقبل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي، حيث أعلن مكارثي سابقًا أنه سيتيح للكونغرس مهلة 72 ساعة لمراجعة الاتفاق قبل التصويت.وأفاد أيضًا بأنه تحدث مع الرئيس جو بايدن مرتين يوم السبت، وسيواصل المحادثات معه يوم الأحد.تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولة مكثفة من المفاوضات بين فريقي البيت الأبيض والجمهوريين بقيادة مكارثي.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأميركي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-الكونغرس-والبيت-الأبيض-يتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-لمنع-التخلف-عن-سداد-الديون-1077497721.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072011678_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_6279b334ab49ccb9d29795724bb333f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكونغرس الأمريكي, البيت الأبيض, الدين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكونغرس الأمريكي, البيت الأبيض, الدين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن توصله لاتفاق مبدئي بشأن سقف الدين مع البيت الأبيض
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، يوم السبت، عن توصله لاتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين، قبل الموعد النهائي المحدد من قبل وزارة الخزانة في 5 يونيو، والذي يتعلق بعدم قدرة الحكومة على سداد التزاماتها الفيدرالية.
وأكد مكارثي أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي زيادة في الضرائب أو برامج جديدة.
من المتوقع أن يصوت الكونغرس يوم الأربعاء المقبل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي
، حيث أعلن مكارثي سابقًا أنه سيتيح للكونغرس مهلة 72 ساعة لمراجعة الاتفاق قبل التصويت.
وأفاد أيضًا بأنه تحدث مع الرئيس جو بايدن مرتين يوم السبت، وسيواصل المحادثات معه يوم الأحد.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولة مكثفة من المفاوضات بين فريقي البيت الأبيض والجمهوريين بقيادة مكارثي.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأميركي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.