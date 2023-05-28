عربي
أردوغان يغرد بعد غلق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230528/سلطان-عمان-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-تستغرق-يومين-1077512275.html
سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين
سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين
وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:26+0000
2023-05-28T13:26+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047758198_0:0:3471:1953_1920x0_80_0_0_fbf68ca2546555d9fb1e201b38ca7460.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني سيستقبل سلطان عمان رسمياً مساء اليوم في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.وخلال تلك الزيارة، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران، بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-العمانية-زيارة-سلطان-عمان-إلى-إيران-تدعم-السلم-والاستقرار-والازدهار-1077503295.html
سلطنة عمان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047758198_740:0:3471:2048_1920x0_80_0_0_c3f0828613e2512a1609d5beeb05157f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
العالم العربي, سلطنة عمان, إيران

سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين

13:26 GMT 28.05.2023
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Oman TV
تابعنا عبرTelegram
وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني سيستقبل سلطان عمان رسمياً مساء اليوم في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.

ويبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق مباحثاتهما الثنائية، وبعد ذلك سيجري وفدان من البلدين رفيعا المستوى مباحثات ثنائية.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
الخارجية العمانية: زيارة سلطان عمان إلى إيران تدعم السلم والاستقرار والازدهار
09:08 GMT
وخلال تلك الزيارة، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران، بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 مايو, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала