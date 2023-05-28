https://sputnikarabic.ae/20230528/سلطان-عمان-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-تستغرق-يومين-1077512275.html
سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين
سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين
وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:26+0000
2023-05-28T13:26+0000
2023-05-28T13:26+0000
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إيران
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني سيستقبل سلطان عمان رسمياً مساء اليوم في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.وخلال تلك الزيارة، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران، بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-العمانية-زيارة-سلطان-عمان-إلى-إيران-تدعم-السلم-والاستقرار-والازدهار-1077503295.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين
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وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني سيستقبل سلطان عمان رسمياً مساء اليوم في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.
ويبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق مباحثاتهما الثنائية، وبعد ذلك سيجري وفدان من البلدين رفيعا المستوى مباحثات ثنائية.
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.
وخلال تلك الزيارة، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان
، التي أبقت تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران، بعد الأزمة بين الرياض وطهران.