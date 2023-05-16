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https://sputnikarabic.ae/20230516/إيقاف-طائرة-عمانية-في-إيران-بعد-اصطدامها-بأجسام-غريبة-أثناء-الهبوط-1077113901.html
إيقاف طائرة عمانية في إيران بعد اصطدامها بأجسام غريبة أثناء الهبوط
إيقاف طائرة عمانية في إيران بعد اصطدامها بأجسام غريبة أثناء الهبوط
تسببت أجسام غريبة في إيقاف إحدى رحلات الطيران المدني العماني التي كان من المفترض أن تعود إلى مسقط بعدما وصلت إلى إيران، أمس الاثنين. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T18:49+0000
2023-05-16T18:49+0000
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وأصدرت شركة الطيران العماني بيانا بهذا الشأن، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرحلة التي تم إيقافها كانت ستنطلق من مدينة شيراز الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.ولفت البيان إلى أنه تم إيقاف الرحلة رقم 2435 إثر اصطدام الطائرة بأجسام غريبة أثناء هبوطها، أمس الاثنين، على مدرج مطار شيراز الدولي.وأوضحت الشركة أن فريقا من مهندسيها يعملون على تحديد وضع الطائرة واتخاذ ما يلزم لإعادتها إلى مسقط.
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

إيقاف طائرة عمانية في إيران بعد اصطدامها بأجسام غريبة أثناء الهبوط

18:49 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISطائرة عمانية في مطار مسقط الدولي
طائرة عمانية في مطار مسقط الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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تسببت أجسام غريبة في إيقاف إحدى رحلات الطيران المدني العماني التي كان من المفترض أن تعود إلى مسقط بعدما وصلت إلى إيران، أمس الاثنين.
وأصدرت شركة الطيران العماني بيانا بهذا الشأن، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرحلة التي تم إيقافها كانت ستنطلق من مدينة شيراز الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
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ولفت البيان إلى أنه تم إيقاف الرحلة رقم 2435 إثر اصطدام الطائرة بأجسام غريبة أثناء هبوطها، أمس الاثنين، على مدرج مطار شيراز الدولي.
وأوضحت الشركة أن فريقا من مهندسيها يعملون على تحديد وضع الطائرة واتخاذ ما يلزم لإعادتها إلى مسقط.
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