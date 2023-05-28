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https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-العمانية-زيارة-سلطان-عمان-إلى-إيران-تدعم-السلم-والاستقرار-والازدهار-1077503295.html
الخارجية العمانية: زيارة سلطان عمان إلى إيران تدعم السلم والاستقرار والازدهار
الخارجية العمانية: زيارة سلطان عمان إلى إيران تدعم السلم والاستقرار والازدهار
علّق وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، على الزيارة التي يجريها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى إيران، ‏اليوم الأحد.‏ 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T09:08+0000
2023-05-28T09:08+0000
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وأكد أن "الزيارة التاريخية لسلطان عمان إلى إيران اليوم، تعكس الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتعميق التعاون الثنائي النافع، والحرص المشترك للتشاور على مستوى القمة إزاء العديد من الاهتمامات الإقليمية والدولية، دعما لأسباب السلم والاستقرار والازدهار"، بحسب تغريدة على "تويتر".وذكرت وكالة الأنباء العمانية، الأسبوع الماضي، أن زيارة سلطان عمان إلى إيران تهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين، فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين في الوقت الحالي وفي المستقبل، بحسب البيان العماني.يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.وخلال تلك الزيارة، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران، بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
https://sputnikarabic.ae/20230521/سلطان-عمان-يتوجه-إلى-مصر-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين-فيديو-1077275146.html
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سلطنة عمان, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
سلطنة عمان, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية العمانية: زيارة سلطان عمان إلى إيران تدعم السلم والاستقرار والازدهار

09:08 GMT 28.05.2023
© AP Photo وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
 وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
© AP Photo
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علّق وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، على الزيارة التي يجريها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى إيران، ‏اليوم الأحد.‏
وأكد أن "الزيارة التاريخية لسلطان عمان إلى إيران اليوم، تعكس الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتعميق التعاون الثنائي النافع، والحرص المشترك للتشاور على مستوى القمة إزاء العديد من الاهتمامات الإقليمية والدولية، دعما لأسباب السلم والاستقرار والازدهار"، بحسب تغريدة على "تويتر".
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، الأسبوع الماضي، أن زيارة سلطان عمان إلى إيران تهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين، فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين في الوقت الحالي وفي المستقبل، بحسب البيان العماني.
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يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.
وخلال تلك الزيارة، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران، بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
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