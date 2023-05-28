https://sputnikarabic.ae/20230528/لافروف-يعتبر-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-تصعيدا-غير-مقبول-ويؤكد-أن-بعض-العقلاء-في-الغرب-يدركون-ذلك-1077503429.html

لافروف يعتبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة "تصعيدا غير مقبول" ويؤكد أن بعض "العقلاء" في الغرب يدركون ذلك

لافروف يعتبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة "تصعيدا غير مقبول" ويؤكد أن بعض "العقلاء" في الغرب يدركون ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن التصعيد فيما يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة غير مقبول، وكثير من "العقلاء" في الغرب يفهمون ذلك. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T08:59+0000

2023-05-28T08:59+0000

2023-05-28T08:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال لافروف، في مقابلة صحفية: "بالطبع، هذا تصعيد غير مقبول. أعتقد أنه لا يزال هناك أناس في الغرب يفهمون ذلك، لكن كل شيء تمليه واشنطن ولندن على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي".وأشار لافروف سابقًا، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.ولفت لافروف إلى أن تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، بأن كييف لن تستعيد المناطق المفقودة مستقبلا، خطوة للأمام لفهم التطورات في الواقع.وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

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