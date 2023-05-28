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لوكاشينكو: لو لم تبدأ العملية الخاصة لكان الصدام مع أوكرانيا سيحدث لاحقا في ظروف أسوأ
لوكاشينكو: لو لم تبدأ العملية الخاصة لكان الصدام مع أوكرانيا سيحدث لاحقا في ظروف أسوأ
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن العملية الروسية الخاصة لو لم تبدأ في فبراير/ شباط 2022، لكان الصدام مع أوكرانيا سيحدث لاحقًا، لكن في ظل ظروف أسوأ... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T12:57+0000
2023-05-28T12:57+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال لوكاشينكو، في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "حقيقة الصدام مع أوكرانيا لو لم يحدث في 22 فبراير/ شباط، لكان قد حدث لاحقًا، ولكن في ظروف أسوأ لروسيا ولبيلاروسيا، لقد منعت العملية الخاصة تطوير هذه الأحداث".وأوضح الزعيم البيلاروسي أنها حرب بين روسيا والعالم الغربي.تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230527/الرئيس-الأمريكي-يعارض-بشدة-نشر-الأسلحة-النووية-الروسية-في-بيلاروس-1077470591.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو: لو لم تبدأ العملية الخاصة لكان الصدام مع أوكرانيا سيحدث لاحقا في ظروف أسوأ

12:57 GMT 28.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن العملية الروسية الخاصة لو لم تبدأ في فبراير/ شباط 2022، لكان الصدام مع أوكرانيا سيحدث لاحقًا، لكن في ظل ظروف أسوأ لموسكو ومينسك.
وقال لوكاشينكو، في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "حقيقة الصدام مع أوكرانيا لو لم يحدث في 22 فبراير/ شباط، لكان قد حدث لاحقًا، ولكن في ظروف أسوأ لروسيا ولبيلاروسيا، لقد منعت العملية الخاصة تطوير هذه الأحداث".
وأوضح الزعيم البيلاروسي أنها حرب بين روسيا والعالم الغربي.

وشدد لوكاشينكو على أن روسيا وبيلاروسيا تقاتلان الآن من أجل عالم متعدد الأقطاب، وهذا في مصلحة الجميع - الصين والهند والعالم العربي ودول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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أمس, 04:28 GMT
تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
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