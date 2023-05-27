https://sputnikarabic.ae/20230527/الرئيس-الأمريكي-يعارض-بشدة-نشر-الأسلحة-النووية-الروسية-في-بيلاروس-1077470591.html

الرئيس الأمريكي يعارض بشدة نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس

الرئيس الأمريكي يعارض بشدة نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موقف سلبي تجاه نقل السلاح النووي الروسي إلى بيلاروس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الغربية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T04:28+0000

2023-05-27T04:28+0000

2023-05-27T04:28+0000

ألكسندر لوكاشينكو

أخبار النووي الروسي

فلاديمير بوتين

جو بايدن

بيلاروس

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_e3e4ec5fe7301784862ba282497bdcd5.jpg

موسكو– سبوتنيك. وأعلن بايدن أن رد فعله على التصريحات حول نشر السلاح النووي الروسي في بيلاروس يعتبر "سلبيًا للغاية".يوم الخميس، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بدء عملية نقل الذخائر النووية في إطار اتفاقات مع روسيا بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس.وفي شهر مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس دون خرق التزامات منع انتشار الأسلحة النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230525/لوكاشينكو-يعلن-بدء-نقل-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-من-روسيا-إلى-بلاده---عاجل-1077428911.html

بيلاروس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ألكسندر لوكاشينكو, أخبار النووي الروسي, فلاديمير بوتين, جو بايدن, بيلاروس, العالم