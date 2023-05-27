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https://sputnikarabic.ae/20230527/الرئيس-الأمريكي-يعارض-بشدة-نشر-الأسلحة-النووية-الروسية-في-بيلاروس-1077470591.html
الرئيس الأمريكي يعارض بشدة نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس
الرئيس الأمريكي يعارض بشدة نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موقف سلبي تجاه نقل السلاح النووي الروسي إلى بيلاروس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الغربية. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T04:28+0000
2023-05-27T04:28+0000
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار النووي الروسي
فلاديمير بوتين
جو بايدن
بيلاروس
العالم
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موسكو– سبوتنيك. وأعلن بايدن أن رد فعله على التصريحات حول نشر السلاح النووي الروسي في بيلاروس يعتبر "سلبيًا للغاية".يوم الخميس، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بدء عملية نقل الذخائر النووية في إطار اتفاقات مع روسيا بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس.وفي شهر مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس دون خرق التزامات منع انتشار الأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230525/لوكاشينكو-يعلن-بدء-نقل-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-من-روسيا-إلى-بلاده---عاجل-1077428911.html
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ألكسندر لوكاشينكو, أخبار النووي الروسي, فلاديمير بوتين, جو بايدن, بيلاروس, العالم
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار النووي الروسي, فلاديمير بوتين, جو بايدن, بيلاروس, العالم

الرئيس الأمريكي يعارض بشدة نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس

04:28 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موقف سلبي تجاه نقل السلاح النووي الروسي إلى بيلاروس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الغربية.
موسكو– سبوتنيك. وأعلن بايدن أن رد فعله على التصريحات حول نشر السلاح النووي الروسي في بيلاروس يعتبر "سلبيًا للغاية".
يوم الخميس، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بدء عملية نقل الذخائر النووية في إطار اتفاقات مع روسيا بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس.
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
لوكاشينكو يعلن بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده
25 مايو, 15:41 GMT
وفي شهر مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس دون خرق التزامات منع انتشار الأسلحة النووية.
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