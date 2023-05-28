https://sputnikarabic.ae/20230528/يتعلق-بالتطبيع-مع-السعودية-صحيفة-عبرية-الإدارة-الأمريكية-تضع-شرطا-لعقد-اجتماع-بين-بايدن-ونتنياهو-1077507299.html

يتعلق بالتطبيع مع السعودية.. صحيفة عبرية: الإدارة الأمريكية تضع شرطا لعقد اجتماع بين بايدن ونتنياهو

يتعلق بالتطبيع مع السعودية.. صحيفة عبرية: الإدارة الأمريكية تضع شرطا لعقد اجتماع بين بايدن ونتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن شرط الإدارة الأمريكية لعقد لقاء يجمع الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T11:17+0000

2023-05-28T11:17+0000

2023-05-28T11:17+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم

السعودية

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية وضعت شرطا جديدا لإمكانية عقد اجتماع يجمع بايدن بنتنياهو.وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض سلموا رسالة الى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تفيد بإمكانية قدوم بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس بايدن، وكذلك مساعدة الرئيس الأمريكي في تعزيز سبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، وذلك بشرط إلغاء مشروع القانون "الجمعيات"، الذي يضر بأنشطة منظمات المجتمع المدني في فلسطين.ويشار إلى أن صحيفة عبرية، قد كشفت، مساء أمس السبت، عن تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لتجنب تمرير قانون الجمعيات، الذي قد يحد من المساعدات من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية للفلسطينيين.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا اتصلا شخصيًا بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطلبا منه أن تمنع تل أبيب المصادقة على قانون الجمعيات في اللجنة الوزارية للتشريع.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعربت عدة دول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.ووفقا لمشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر، من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية.كما ستخضع مثل هذه الجمعيات، وفقًا لمشروع القانون، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحق لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبي.

https://sputnikarabic.ae/20230527/إسرائيل-ترفض-ضغوطا-غربية-لمنع-تمرير-قانون-يحد-من-المساعدات-الدولية-للفلسطينيين-1077487986.html

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