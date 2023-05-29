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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/إعلام-زيلينسكي-لا-يجرؤ-على-شن-هجوم-مضاد-1077536821.html
إعلام: زيلينسكي لا يجرؤ على شن هجوم مضاد
إعلام: زيلينسكي لا يجرؤ على شن هجوم مضاد
ذكر موقع إعلامي صيني أن زيلينسكي يخشى إعلان هجوم مضاد، على الرغم من دعم الدول الغربية، لأنه يشك في انتصار أوكرانيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:02+0000
2023-05-29T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأفاد المقال: "زيلينسكي يخشى إعلان هجوم على روسيا، فهو يتردد، على الرغم من أن القوات المسحلة الأوكرانية مدعومة ومجهزة بأسلحة أمريكية وأوروبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد. لكن أوكرانيا لن تكون قادرة على القتال".وأشار المقال إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون بأن الجيش الروسي يفوق عدد القوات الأوكرانية بشكل كبير ولديه معدات جيدة.والشيء الأكثر إثارة للجدل هو ما حدث في باخموت، كانت باخموت هزيمة كبيرة لأوكرانيا، ضخت البلاد الكثير من الجنود في المعركة وعانت من خسائر فادحة.وبحسب هذا المقال المنشور في "asiatimes": "ارتدى العديد من الجنود الأوكرانيين في باخموت شارات خضراء (كان بعضهم يرتدي خوذات خضراء)، والشارة الخضراء ترمز إلى أنهم مجندون جدد، كثير منهم كانوا مدربين تدريبا سيئا. في الألوية الـ 12 التي سيتم استخدامها في الهجوم القادم، هناك أيضا الكثير من الجنود الذين يرتدون شارات خضراء، وهي ليست أفضل طريقة لبدء عملية كبيرة. ليس هناك ما يكفي من القوى العاملة المدربة في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-قوات-يوغ-الروسية-تحبط-هجومين-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-1077529372.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: زيلينسكي لا يجرؤ على شن هجوم مضاد

08:02 GMT 29.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجزء الغربي من أرتيموفسك
الجزء الغربي من أرتيموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
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ذكر موقع إعلامي صيني أن زيلينسكي يخشى إعلان هجوم مضاد، على الرغم من دعم الدول الغربية، لأنه يشك في انتصار أوكرانيا.
وأفاد المقال: "زيلينسكي يخشى إعلان هجوم على روسيا، فهو يتردد، على الرغم من أن القوات المسحلة الأوكرانية مدعومة ومجهزة بأسلحة أمريكية وأوروبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد. لكن أوكرانيا لن تكون قادرة على القتال".
وأشار المقال إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون بأن الجيش الروسي يفوق عدد القوات الأوكرانية بشكل كبير ولديه معدات جيدة.

وأضاف المقال: "إذا شن هجوم، سيتعين على أوكرانيا أن تذهب في الغالب دون غطاء جوي لأي تقدم وستواجه ساحة معركة مزدحمة إلكترونيا حيث قد لا تعمل الأسلحة الذكية الغربية كما هو معلن".

والشيء الأكثر إثارة للجدل هو ما حدث في باخموت، كانت باخموت هزيمة كبيرة لأوكرانيا، ضخت البلاد الكثير من الجنود في المعركة وعانت من خسائر فادحة.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: قوات "الجنوب" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية
02:10 GMT
وبحسب هذا المقال المنشور في "asiatimes": "ارتدى العديد من الجنود الأوكرانيين في باخموت شارات خضراء (كان بعضهم يرتدي خوذات خضراء)، والشارة الخضراء ترمز إلى أنهم مجندون جدد، كثير منهم كانوا مدربين تدريبا سيئا. في الألوية الـ 12 التي سيتم استخدامها في الهجوم القادم، هناك أيضا الكثير من الجنود الذين يرتدون شارات خضراء، وهي ليست أفضل طريقة لبدء عملية كبيرة. ليس هناك ما يكفي من القوى العاملة المدربة في أوكرانيا".
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