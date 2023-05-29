https://sputnikarabic.ae/20230529/إعلام-زيلينسكي-لا-يجرؤ-على-شن-هجوم-مضاد-1077536821.html
إعلام: زيلينسكي لا يجرؤ على شن هجوم مضاد
إعلام: زيلينسكي لا يجرؤ على شن هجوم مضاد
ذكر موقع إعلامي صيني أن زيلينسكي يخشى إعلان هجوم مضاد، على الرغم من دعم الدول الغربية، لأنه يشك في انتصار أوكرانيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:02+0000
2023-05-29T08:02+0000
2023-05-29T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأفاد المقال: "زيلينسكي يخشى إعلان هجوم على روسيا، فهو يتردد، على الرغم من أن القوات المسحلة الأوكرانية مدعومة ومجهزة بأسلحة أمريكية وأوروبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد. لكن أوكرانيا لن تكون قادرة على القتال".وأشار المقال إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون بأن الجيش الروسي يفوق عدد القوات الأوكرانية بشكل كبير ولديه معدات جيدة.والشيء الأكثر إثارة للجدل هو ما حدث في باخموت، كانت باخموت هزيمة كبيرة لأوكرانيا، ضخت البلاد الكثير من الجنود في المعركة وعانت من خسائر فادحة.وبحسب هذا المقال المنشور في "asiatimes": "ارتدى العديد من الجنود الأوكرانيين في باخموت شارات خضراء (كان بعضهم يرتدي خوذات خضراء)، والشارة الخضراء ترمز إلى أنهم مجندون جدد، كثير منهم كانوا مدربين تدريبا سيئا. في الألوية الـ 12 التي سيتم استخدامها في الهجوم القادم، هناك أيضا الكثير من الجنود الذين يرتدون شارات خضراء، وهي ليست أفضل طريقة لبدء عملية كبيرة. ليس هناك ما يكفي من القوى العاملة المدربة في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-قوات-يوغ-الروسية-تحبط-هجومين-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-1077529372.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: زيلينسكي لا يجرؤ على شن هجوم مضاد
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ذكر موقع إعلامي صيني أن زيلينسكي يخشى إعلان هجوم مضاد، على الرغم من دعم الدول الغربية، لأنه يشك في انتصار أوكرانيا.
وأفاد المقال: "زيلينسكي يخشى إعلان هجوم على روسيا، فهو يتردد، على الرغم من أن القوات المسحلة الأوكرانية مدعومة ومجهزة بأسلحة أمريكية وأوروبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد. لكن أوكرانيا لن تكون قادرة على القتال".
وأشار المقال إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون بأن الجيش الروسي يفوق عدد القوات الأوكرانية بشكل كبير ولديه معدات جيدة.
وأضاف المقال: "إذا شن هجوم، سيتعين على أوكرانيا أن تذهب في الغالب دون غطاء جوي لأي تقدم وستواجه ساحة معركة مزدحمة إلكترونيا حيث قد لا تعمل الأسلحة الذكية الغربية كما هو معلن".
والشيء الأكثر إثارة للجدل هو ما حدث في باخموت، كانت باخموت هزيمة كبيرة لأوكرانيا، ضخت البلاد الكثير من الجنود في المعركة وعانت من خسائر فادحة.
وبحسب هذا المقال المنشور في "asiatimes": "ارتدى العديد من الجنود الأوكرانيين في باخموت شارات خضراء (كان بعضهم يرتدي خوذات خضراء)، والشارة الخضراء ترمز إلى أنهم مجندون جدد، كثير منهم كانوا مدربين تدريبا سيئا. في الألوية الـ 12 التي سيتم استخدامها في الهجوم القادم، هناك أيضا الكثير من الجنود الذين يرتدون شارات خضراء، وهي ليست أفضل طريقة لبدء عملية كبيرة. ليس هناك ما يكفي من القوى العاملة المدربة في أوكرانيا".