عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-قوات-يوغ-الروسية-تحبط-هجومين-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-1077529372.html
الدفاع: قوات "يوغ" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية
الدفاع: قوات "يوغ" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية
أفاد فاديم أستافيف، مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، بأن القوات الروسية تصدت بنجاح لهجومين شنتهما مجموعات تخريبية وهجومية أوكرانية على محاور... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T02:10+0000
2023-05-29T02:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات مجموعة "يوغ" تمكنت من صدهما بشكل فعال، حيث تصدت لهجمات مجموعات معادية تستهدف التخريب والهجوم على محاور ألكساندرو-أرتيموفسك وأفدييفكا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: قوات "يوغ" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية

02:10 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد فاديم أستافيف، مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، بأن القوات الروسية تصدت بنجاح لهجومين شنتهما مجموعات تخريبية وهجومية أوكرانية على محاور ألكساندرو-أرتيموفسك وأفدييفكا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات مجموعة "يوغ" تمكنت من صدهما بشكل فعال، حيث تصدت لهجمات مجموعات معادية تستهدف التخريب والهجوم على محاور ألكساندرو-أرتيموفسك وأفدييفكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала