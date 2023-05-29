https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-قوات-يوغ-الروسية-تحبط-هجومين-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-1077529372.html
الدفاع: قوات "يوغ" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية
الدفاع: قوات "يوغ" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية
أفاد فاديم أستافيف، مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، بأن القوات الروسية تصدت بنجاح لهجومين شنتهما مجموعات تخريبية وهجومية أوكرانية على محاور... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T02:10+0000
2023-05-29T02:10+0000
2023-05-29T02:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات مجموعة "يوغ" تمكنت من صدهما بشكل فعال، حيث تصدت لهجمات مجموعات معادية تستهدف التخريب والهجوم على محاور ألكساندرو-أرتيموفسك وأفدييفكا.
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع: قوات "يوغ" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية
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أفاد فاديم أستافيف، مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، بأن القوات الروسية تصدت بنجاح لهجومين شنتهما مجموعات تخريبية وهجومية أوكرانية على محاور ألكساندرو-أرتيموفسك وأفدييفكا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات مجموعة "يوغ"
تمكنت من صدهما بشكل فعال، حيث تصدت لهجمات مجموعات معادية تستهدف التخريب والهجوم على محاور ألكساندرو-أرتيموفسك وأفدييفكا.