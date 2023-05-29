https://sputnikarabic.ae/20230529/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الاشتباكات-على-الحدود-بين-إيران-وأفغانستان-1077541848.html

الخارجية الروسية تعلق على الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان

الخارجية الروسية تعلق على الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على الاشتباكات التي حصلت على الحدود بين إيران وأفغانستان، بين "طالبان" وقوات الحدود الإيرانية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T09:15+0000

2023-05-29T09:15+0000

2023-05-29T09:15+0000

روسيا

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وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان ومدير القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن روسيا لا ترى خطرا في تصعيد الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان.وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "لا أعتقد أن مثل هذا الخطر قائم، حيث وقعت مثل هذه الحوادث من قبل دون عواقب طويلة المدى".وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) في إقليم نمروز بجنوب غرب أفغانستان.وبهذا الصدد، ذكرت وكالة "تسنيم" أنه قُتل خلال الاشتباكات جندي تابع للقوات الحدودية الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230528/مسؤول-إيراني-يؤكد-أن-طالبان-من-بدأت-بإطلاق-النار-على-الحدود-1077518774.html

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