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https://sputnikarabic.ae/20230529/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الاشتباكات-على-الحدود-بين-إيران-وأفغانستان-1077541848.html
الخارجية الروسية تعلق على الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان
الخارجية الروسية تعلق على الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على الاشتباكات التي حصلت على الحدود بين إيران وأفغانستان، بين "طالبان" وقوات الحدود الإيرانية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:15+0000
2023-05-29T09:15+0000
روسيا
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وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان ومدير القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن روسيا لا ترى خطرا في تصعيد الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان.وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "لا أعتقد أن مثل هذا الخطر قائم، حيث وقعت مثل هذه الحوادث من قبل دون عواقب طويلة المدى".وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) في إقليم نمروز بجنوب غرب أفغانستان.وبهذا الصدد، ذكرت وكالة "تسنيم" أنه قُتل خلال الاشتباكات جندي تابع للقوات الحدودية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230528/مسؤول-إيراني-يؤكد-أن-طالبان-من-بدأت-بإطلاق-النار-على-الحدود-1077518774.html
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الخارجية الروسية تعلق على الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان

09:15 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على الاشتباكات التي حصلت على الحدود بين إيران وأفغانستان، بين "طالبان" وقوات الحدود الإيرانية.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان ومدير القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن روسيا لا ترى خطرا في تصعيد الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان.
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أمس, 15:18 GMT
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "لا أعتقد أن مثل هذا الخطر قائم، حيث وقعت مثل هذه الحوادث من قبل دون عواقب طويلة المدى".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) في إقليم نمروز بجنوب غرب أفغانستان.
وبهذا الصدد، ذكرت وكالة "تسنيم" أنه قُتل خلال الاشتباكات جندي تابع للقوات الحدودية الإيرانية.
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