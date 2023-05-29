https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-مستودعي-ذخيرة-ومحطة-رادار-في-دونيتسك-1077546700.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعي ذخيرة ومحطة رادار في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعي ذخيرة ومحطة رادار في دونيتسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 150 جدنيا أوكرانيا ومرتزقا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:48+0000
2023-05-29T11:48+0000
2023-05-29T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584914_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_35a5ee3c900e700862670776b2215fde.jpg
وبحسب وزارة الدفاع: "خلال الـ 24 الساعة الماضية دمرت مجموعة "يوغ" (الجنوب) للقوات الروسية مركبتين قتاليتين ومدرعتين وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".وقالت الدفاع في بيانها: "في منطفة أرلوفكا، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50".وأضافت الدفاع : "تم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواء 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطفة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديا أوكرانيا وعشر مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع، تم القضاء على 20 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت القوات الروسية 3 شاحنات بيك آب ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" و مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230529/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-مطارات-أوكرانيا---عاجل-1077545880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584914_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5ce1d9181165e9dea81f30ba4342d652.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعي ذخيرة ومحطة رادار في دونيتسك
11:48 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 150 جدنيا أوكرانيا ومرتزقا.
وبحسب وزارة الدفاع: "خلال الـ 24 الساعة الماضية دمرت مجموعة "يوغ" (الجنوب) للقوات الروسية مركبتين قتاليتين ومدرعتين وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطفة أرلوفكا، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50".
وأضافت الدفاع : "تم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواء 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطفة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديا أوكرانيا وعشر مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع، تم القضاء على 20 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت القوات الروسية 3 شاحنات بيك آب ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" و مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".