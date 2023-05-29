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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-مستودعي-ذخيرة-ومحطة-رادار-في-دونيتسك-1077546700.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعي ذخيرة ومحطة رادار في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعي ذخيرة ومحطة رادار في دونيتسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 150 جدنيا أوكرانيا ومرتزقا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:48+0000
2023-05-29T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع: "خلال الـ 24 الساعة الماضية دمرت مجموعة "يوغ" (الجنوب) للقوات الروسية مركبتين قتاليتين ومدرعتين وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".وقالت الدفاع في بيانها: "في منطفة أرلوفكا، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50".وأضافت الدفاع : "تم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواء 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطفة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديا أوكرانيا وعشر مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع، تم القضاء على 20 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت القوات الروسية 3 شاحنات بيك آب ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" و مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230529/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-مطارات-أوكرانيا---عاجل-1077545880.html
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الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعي ذخيرة ومحطة رادار في دونيتسك

11:48 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 29.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 150 جدنيا أوكرانيا ومرتزقا.
وبحسب وزارة الدفاع: "خلال الـ 24 الساعة الماضية دمرت مجموعة "يوغ" (الجنوب) للقوات الروسية مركبتين قتاليتين ومدرعتين وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطفة أرلوفكا، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50".
وأضافت الدفاع : "تم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواء 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطفة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديا أوكرانيا وعشر مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطارات أوكرانية
11:30 GMT
وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع، تم القضاء على 20 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت القوات الروسية 3 شاحنات بيك آب ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" و مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".
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