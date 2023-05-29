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https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-ترفض-طلبا-أمريكيا-لعقد-لقاء-بين-وزيري-دفاع-البلدين-1077565315.html
إعلام: الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين
إعلام: الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر بالبنتاغون، بأن الصين أخطرت الولايات المتحدة رسميا برفضها عقد لقاء على مستوى وزراء دفاع البلدين على هامش حوار "منتدى... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T22:30+0000
2023-05-29T22:30+0000
العالم
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وزير الدفاع الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وأبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة رفضها دعوة أرسلها وزير الدفاع لويد أوستن في أوائل مايو/أيار الجاري للقاء وزير الدفاع لي شانغ فو في سنغافورة هذا الأسبوع.وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أوضح في وقت سابق، أنه يعول على إمكانية لقاء نظيره الصيني لي شانغ فو على هامش المنتدى، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 4 يونيو.وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة "تؤمن بشدة بأهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الجيش الأمريكي والصيني"، لضمان عدم تصاعد المنافسة بين البلدين إلى صراع.
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي

إعلام: الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين

22:30 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر بالبنتاغون، بأن الصين أخطرت الولايات المتحدة رسميا برفضها عقد لقاء على مستوى وزراء دفاع البلدين على هامش حوار "منتدى شانغريلا" للأمن الإقليمي القادم في سنغافورة.
واشنطن - سبوتنيك. وأبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة رفضها دعوة أرسلها وزير الدفاع لويد أوستن في أوائل مايو/أيار الجاري للقاء وزير الدفاع لي شانغ فو في سنغافورة هذا الأسبوع.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أوضح في وقت سابق، أنه يعول على إمكانية لقاء نظيره الصيني لي شانغ فو على هامش المنتدى، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 4 يونيو.
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وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة "تؤمن بشدة بأهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الجيش الأمريكي والصيني"، لضمان عدم تصاعد المنافسة بين البلدين إلى صراع.
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