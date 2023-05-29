https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-ترفض-طلبا-أمريكيا-لعقد-لقاء-بين-وزيري-دفاع-البلدين-1077565315.html
إعلام: الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين
إعلام: الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر بالبنتاغون، بأن الصين أخطرت الولايات المتحدة رسميا برفضها عقد لقاء على مستوى وزراء دفاع البلدين على هامش حوار "منتدى... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T22:30+0000
2023-05-29T22:30+0000
2023-05-29T22:30+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة رفضها دعوة أرسلها وزير الدفاع لويد أوستن في أوائل مايو/أيار الجاري للقاء وزير الدفاع لي شانغ فو في سنغافورة هذا الأسبوع.وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أوضح في وقت سابق، أنه يعول على إمكانية لقاء نظيره الصيني لي شانغ فو على هامش المنتدى، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 4 يونيو.وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة "تؤمن بشدة بأهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الجيش الأمريكي والصيني"، لضمان عدم تصاعد المنافسة بين البلدين إلى صراع.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-تعلن-تشغيل-أكبر-مشروع-هيدروجين-أخضر-في-العالم-خلال-أيام-فما-هو-وكيف-يعمل؟-1077556772.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_99bd0e2702db365cd896ba2efbc0b59c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي
إعلام: الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر بالبنتاغون، بأن الصين أخطرت الولايات المتحدة رسميا برفضها عقد لقاء على مستوى وزراء دفاع البلدين على هامش حوار "منتدى شانغريلا" للأمن الإقليمي القادم في سنغافورة.
واشنطن - سبوتنيك. وأبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة رفضها دعوة أرسلها وزير الدفاع لويد أوستن
في أوائل مايو/أيار الجاري للقاء وزير الدفاع لي شانغ فو في سنغافورة هذا الأسبوع.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أوضح في وقت سابق، أنه يعول على إمكانية لقاء نظيره الصيني لي شانغ فو على هامش المنتدى، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 4 يونيو.
وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة "تؤمن بشدة بأهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الجيش الأمريكي والصيني"، لضمان عدم تصاعد المنافسة بين البلدين إلى صراع.