https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-تعلن-تشغيل-أكبر-مشروع-هيدروجين-أخضر-في-العالم-خلال-أيام-فما-هو-وكيف-يعمل؟-1077556772.html

الصين تعلن تشغيل أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم خلال أيام.. فما هو وكيف يعمل؟

الصين تعلن تشغيل أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم خلال أيام.. فما هو وكيف يعمل؟

خلال أيام سيبدأ تشغيل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم".. هكذا أعلنت عملاق الطاقة الصيني "سيونبك"، دون أن تحدد موعدا دقيقا لهذا التشغيل. 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T17:05+0000

2023-05-29T17:05+0000

2023-05-29T17:05+0000

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ووفقا لبيان أصدرته عملاق الطاقة الصيني، ونشرته وسائل إعلام دولية ومحلية، فإن المشروع يأتي في إطار عدد من المشروعات تدعم من خلالها الصين عملية تحول الطاقة بما يواجه أزمة الاحتباس الحراري ويخدم أهدافها المناخية.إعلان الشركة الصينية يستدعي عددا من الأسئلة من قبيل هل سيكون المشروع بالفعل هو أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم؟، وما طبيعة عمله؟ وما الأرقام التي ستتمخض عنه؟.أرقام مهمةالبداية من خلال ما أعلنته شركة "سينوبك" الصينية، حيث أكدت أن المنشاة المعنية بالمشروع، وهي منشأة "كوكا"، والتي تقع في شينغيانغ بشمالي غرب الصين، ستبدأ التشغيل بقدرة 260 ميغاواط.وبالرغم من أن الشركة الصينية لم تحدد موعدا لبدء التشغيل بدقة، إلا أنها توقعت أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الـ 30 من يونيو/حزيران 2023، وذلك وفق تقارير لمؤسسات متخصصة.وحول مخرجات المشروع بالأرقام، فإن مسؤولين بالشركة الصينية أكدوا ان خطط الشركة تتوقع إنتاجا يزيد عن مليوني طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2025.طبيعة العملوفقا لما أعلنته "سينوبك"، فإن ما سيتم إنتاجه من هيدروجين أخضر في مدينة "كوكا"، سيتم نقله من خلال أنابيب إلى مصفاة نفط قريبة حيث يحلّ محلّ الهيدروجين الرمادي المصنوع من الغاز الطبيعي، وهذا الخط قادر على نقل 28 ألف متر مكعب كل ساعة.ويأتي ضمن طبيعة العمل داخل المنشأة، أجهزة التحليل الكهربائي، والتي يوجد منها في المنشأة 13 جهازا، يتبعون 3 شركات محلية، هي "لونغي" و"بيريك" و"كوكيريل جينغلي هيدروجين.ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تقسيم جزيئات الماء بالكهرباء المتجددة، ويتميز بكونه بديلا نظيفا للوقود الأحفوري في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها.كما يتم استخدامه داخل مصافي النفط لإزالة الكبريت من النفط الخام وإنتاج البتروكيماويات.هل تمتلك الصين مشروعات أخرى للهيدروجين الأخضر؟برزت الصين في العقد الأخير كقوة كبرى داخل الاستثمارات العالمية المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك عددا من المشروعات الكبرى، منها مشروع في شمال الصين بقوة 150 ميغاواط لشركة نينغشيا باوفينغ إنرجي.ومنها كذلك مشروع لشركة سينوبك ذاتها، قيد الإنشاء في أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية شمال غربي الصين، وهو أكبر بنحو الثلث من مشروع "كوكا"، لكن الشركة لم تعلن بعد عن موعد انطلاقه.ولفتت إلى أن هناك عددا من المواني سيتم بناؤها على طول خط الأنابيب للسماح بالوصول إلى مصادر الهيدروجين الجديدة المحتملة.يشار إلى أن المنظمات الدولية وبعض الدول الكبرى في العالم بدأت مؤخرا في تبني اتجاه نحو الهيدروجين الأخضر، بوصفه أحد مصادر الطاقة النظيفة، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تعرض البشرية كلها لأخطار محدقة.طالع أيضا: فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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