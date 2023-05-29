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https://sputnikarabic.ae/20230529/الكرملين-بوتين-يؤكد-على-مساهمة-أردوغان-في-تطوير-العلاقات-الروسية-التركية-بطريقة-بناءة-1077560680.html
الكرملين: بوتين يؤكد على مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة
الكرملين: بوتين يؤكد على مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، منذ إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T18:12+0000
2023-05-29T18:31+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدا مساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".وأشار بوتين إلى أن الدعم الذي عبر عنه الشعب التركي لقائده يفتح آفاقًا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين.وفي السياق نفسه، أكد أردوغان التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52 %.
https://sputnikarabic.ae/20230529/بيسكوف-حول-احتمالات-لقاء-بين-بوتين-وأردوغان-لا-توجد-اجتماعات-فورية-حتى-الآن-1077543510.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

الكرملين: بوتين يؤكد على مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة

18:12 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 18:31 GMT 29.05.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . POOL
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، منذ إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا.
وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدا مساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".
وأشار بوتين إلى أن الدعم الذي عبر عنه الشعب التركي لقائده يفتح آفاقًا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين.
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
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وفي السياق نفسه، أكد أردوغان التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.
فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52 %.
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