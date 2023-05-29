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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/بوتين-يوقع-على-قانون-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا---عاجل-1077541953.html
بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا - عاجل
بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا - عاجل
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:11+0000
2023-05-29T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتم نشر وثيقة بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة...".
https://sputnikarabic.ae/20230522/لجنة-مختصة-بمجلس-الاتحاد-الروسي-تؤيد-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1077306649.html
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بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا - عاجل

09:11 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 29.05.2023)
© Sputnik . Mikhael Klimentyev /  / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev /
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وتم نشر وثيقة بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.
مجلس الاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
22 مايو, 09:04 GMT
وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة...".
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