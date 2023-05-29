https://sputnikarabic.ae/20230529/بوتين-يوقع-على-قانون-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا---عاجل-1077541953.html
بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا - عاجل
بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا - عاجل
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:11+0000
2023-05-29T09:11+0000
2023-05-29T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتم نشر وثيقة بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة...".
https://sputnikarabic.ae/20230522/لجنة-مختصة-بمجلس-الاتحاد-الروسي-تؤيد-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1077306649.html
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روسيا
بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا - عاجل
09:11 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وتم نشر وثيقة بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.
وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة...".