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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-ضم-خاركوف-أفضل-طريقة-لوقف-القصف-الأوكراني-1077544150.html
حاكم مقاطعة بيلغورود: ضم خاركوف أفضل طريقة لوقف القصف الأوكراني
حاكم مقاطعة بيلغورود: ضم خاركوف أفضل طريقة لوقف القصف الأوكراني
صرح حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن ضم مقاطعة خاركوف سيكون أفضل طريقة لوقف قصف بيلغورود من قبل أوكرانيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:29+0000
2023-05-29T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غلادكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، ردًا على سؤال بهذا الشأن إن "ضم خاركوف إلى مقاطعة بيلغورود هو أفضل طريقة لحل مشكلة قصف بيلغورود".يذكر أن لمقاطعة بيلغورود، حدود مشتركة مع مقاطعتي خاركوف وسومي في أوكرانيا، وتتعرض المقاطعة للقصف بشكل منتظم من قبل أوكرانيا، ومنذ 11 نيسان/ أبريل؛ فإن المستوى الأصفر للتهديد الإرهابي ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة، وبسبب القصف المتكرر تم فرض حالة الطوارئ في 15 منطقة بالمقاطعة.وتواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230525/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط--مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-حدود-بيلغورود-1077427526.html
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حاكم مقاطعة بيلغورود: ضم خاركوف أفضل طريقة لوقف القصف الأوكراني

10:29 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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صرح حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن ضم مقاطعة خاركوف سيكون أفضل طريقة لوقف قصف بيلغورود من قبل أوكرانيا.
وقال غلادكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، ردًا على سؤال بهذا الشأن إن "ضم خاركوف إلى مقاطعة بيلغورود هو أفضل طريقة لحل مشكلة قصف بيلغورود".
يذكر أن لمقاطعة بيلغورود، حدود مشتركة مع مقاطعتي خاركوف وسومي في أوكرانيا، وتتعرض المقاطعة للقصف بشكل منتظم من قبل أوكرانيا، ومنذ 11 نيسان/ أبريل؛ فإن المستوى الأصفر للتهديد الإرهابي ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة، وبسبب القصف المتكرر تم فرض حالة الطوارئ في 15 منطقة بالمقاطعة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود بيلغورود
25 مايو, 14:43 GMT
وتواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، التي تسعى من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في حين أكدت موسكو مراراً أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
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