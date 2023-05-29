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https://sputnikarabic.ae/20230529/روسيا-وقرغيزستان-توقعان-اتفاقية-إنشاء-نظام-دفاعي-جوي-مشترك-1077542867.html
روسيا وقرغيزستان توقعان اتفاقية إنشاء نظام دفاعي جوي مشترك
روسيا وقرغيزستان توقعان اتفاقية إنشاء نظام دفاعي جوي مشترك
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا يصادق على الاتفاقية بين روسيا وقرغيزستان بشأن إنشاء نظام دفاع جوي إقليمي مشترك. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:05+0000
2023-05-29T10:05+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
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وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.وتم توقيع الاتفاقية في 16 أغسطس/ آب 2022 في موسكو.وفقا للمادة 10 من الاتفاق، لنشر قوات من الجانب الروسي المخصصة لنظام الدفاع الجوي الإقليمي المشترك بين روسيا وقرغيزستان، تنقل الجمهورية إلى روسيا في مجال الأمن الجماعي قطعة أرض مساحتها 5 هكتارات للاستخدام المؤقت لمدة الوثيقة.وبموجب المادة 6 من الاتفاقية، يتولى تنسيق الإجراءات المشتركة لقوات نظام الدفاع الجوي الإقليمي المشترك، والتي تعد جزءا من أنظمة الدفاع الجوي الإقليمية الأخرى لرابطة الدول المستقلة، القائد العام للقوات الجوية للقوات المسلحة الروسية. يوجه قائد قوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة للجمهورية الأعمال المشتركة في مجال الأمن.ويضمن الطرفان حماية المعلومات التي يتلقونها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، والتي تشكل سرا للدول.تم إبرام الاتفاقية لمدة خمس سنوات. سيتم تجديدها تلقائيًا لفترات لاحقة مدتها خمس سنوات، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهائه، قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الفترة ذات الصلة.
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روسيا, رابطة الدول المستقلة
روسيا, رابطة الدول المستقلة

روسيا وقرغيزستان توقعان اتفاقية إنشاء نظام دفاعي جوي مشترك

10:05 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا يصادق على الاتفاقية بين روسيا وقرغيزستان بشأن إنشاء نظام دفاع جوي إقليمي مشترك.
وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
وتم توقيع الاتفاقية في 16 أغسطس/ آب 2022 في موسكو.

وفقا للوثيقة، يقوم الطرفان بإنشاء نظام دفاع جوي إقليمي مشترك للبلدين، وهو جزء لا يتجزأ من نظام الدفاع الجوي المشترك للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، من أجل تحسين الدفاع الجوي في المنطقة.

وفقا للمادة 10 من الاتفاق، لنشر قوات من الجانب الروسي المخصصة لنظام الدفاع الجوي الإقليمي المشترك بين روسيا وقرغيزستان، تنقل الجمهورية إلى روسيا في مجال الأمن الجماعي قطعة أرض مساحتها 5 هكتارات للاستخدام المؤقت لمدة الوثيقة.
وبموجب المادة 6 من الاتفاقية، يتولى تنسيق الإجراءات المشتركة لقوات نظام الدفاع الجوي الإقليمي المشترك، والتي تعد جزءا من أنظمة الدفاع الجوي الإقليمية الأخرى لرابطة الدول المستقلة، القائد العام للقوات الجوية للقوات المسلحة الروسية. يوجه قائد قوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة للجمهورية الأعمال المشتركة في مجال الأمن.
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ويضمن الطرفان حماية المعلومات التي يتلقونها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، والتي تشكل سرا للدول.
تم إبرام الاتفاقية لمدة خمس سنوات. سيتم تجديدها تلقائيًا لفترات لاحقة مدتها خمس سنوات، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهائه، قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الفترة ذات الصلة.
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