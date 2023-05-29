https://sputnikarabic.ae/20230529/سلطنة-عمان-وإيران-تبحثان-آفاق-التعاون-في-قطاعي-الطاقة-والمعادن-1077529693.html

سلطنة عمان وإيران تبحثان آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن

سلطنة عمان وإيران تبحثان آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان صدر يوم الاثنين، أن السلطنة وإيران تدرسان إمكانية التعاون في مجال الطاقة والمعادن. 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T03:34+0000

2023-05-29T03:34+0000

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وجرى ذلك خلال اجتماع عقده وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم بن ناصر العوفي، مع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي.تناول الاجتماع مناقشة مشروعات تطوير حقل "هنجام-بخا"، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الغاز إلى سلطنة عمان.وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن سلطنة عمان وإيران ستعملان سويًا على تفعيل الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230528/سلطان-عمان-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-تستغرق-يومين-1077512275.html

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