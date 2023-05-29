https://sputnikarabic.ae/20230529/سلطنة-عمان-وإيران-تبحثان-آفاق-التعاون-في-قطاعي-الطاقة-والمعادن-1077529693.html
سلطنة عمان وإيران تبحثان آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن
سلطنة عمان وإيران تبحثان آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن
أعلنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان صدر يوم الاثنين، أن السلطنة وإيران تدرسان إمكانية التعاون في مجال الطاقة والمعادن. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T03:34+0000
2023-05-29T03:34+0000
2023-05-29T03:34+0000
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وجرى ذلك خلال اجتماع عقده وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم بن ناصر العوفي، مع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي.تناول الاجتماع مناقشة مشروعات تطوير حقل "هنجام-بخا"، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الغاز إلى سلطنة عمان.وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن سلطنة عمان وإيران ستعملان سويًا على تفعيل الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/سلطان-عمان-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-تستغرق-يومين-1077512275.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار عمان, أخبار إيران, قطاع الطاقة, المعادن, العالم العربي
أخبار عمان, أخبار إيران, قطاع الطاقة, المعادن, العالم العربي
سلطنة عمان وإيران تبحثان آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن
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أعلنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان صدر يوم الاثنين، أن السلطنة وإيران تدرسان إمكانية التعاون في مجال الطاقة والمعادن.
وجرى ذلك خلال اجتماع عقده وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم بن ناصر العوفي، مع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي.
تناول الاجتماع مناقشة مشروعات تطوير حقل "هنجام-بخا"، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الغاز إلى سلطنة عمان
.
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن سلطنة عمان وإيران ستعملان سويًا على تفعيل الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين.