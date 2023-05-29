https://sputnikarabic.ae/20230529/علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لعلاج-مرض-السكري-والسرطان-1077546803.html

علماء روس يطورون تقنية جديدة لعلاج مرض السكري والسرطان

علماء روس يطورون تقنية جديدة لعلاج مرض السكري والسرطان

أفاد علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية (NCFU)، أن تكنولوجيا التوليف على مرحلتين للمركبات المصنوعة من الإندولات ستساعد في الحصول على مكونات لأدوية جديدة ضد... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T12:01+0000

2023-05-29T12:01+0000

2023-05-29T12:01+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأشار العلماء إلى أن الطريقة المقترحة ستعمل على تبسيط إنتاج المواد الفعالة بيولوجيًا، القيّمة للطب.الإندولالإندول هو أهم فئة من الجزيئات العضوية، ويستخدم جزء الإندول في إنتاج العديد من الأدوية الشعبية، بما في ذلك الأدوية المضادة للسرطان والسكري والملاريا، والتي تم التأكيد عليها في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية (NCFU).يعد "3-aminoindoles" أحد العناصر الأساسية المناسبة لإنشاء مواد نشطة بيولوجيًا مطلوبة في الطب.وأوضح رئيس مختبر الطرق الاصطناعية الجديدة في "NCFU"، ألكسندر أكسينوف، أن "3-aminoindoles" هي مركبات غالبًا ما توجد في المركبات الطبيعية، لكنها غير مستقرة للغاية، وعملية الحصول عليها في المختبر كثيفة الموارد.وفقًا للباحث، لا يُعرف اليوم سوى عدد قليل من الطرق لتخليق هذه الجزيئات، وكل من التقنيات المتاحة تتطلب عمالة مكثفة، وتتضمن أيضًا استخدام كواشف باهظة الثمن وعدوانية.وأشار أكسينوف إلى أن الطريقة تُستخدم بالفعل لتجميع عدد من المركبات الأخرى التي قد تصبح ذات أهمية خاصة للطب، ويرسل المتخصصون عينات للفحص البيولوجي وسيواصلون العمل مع أكثر العينات الواعدة.وختم أكسينوف أنه من المتوقع أن تصبح بعض الجزيئات النشطة بيولوجيا الأساس لتطوير عقاقير أكثر فعالية ضد السرطان والسكري والملاريا.

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