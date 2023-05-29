عربي
https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-التحول-إلى-العملات-الوطنية-في-التجارة-سيكون-له-تأثير-صحي-على-الاقتصاد-1077545087.html
لافروف: التحول إلى العملات الوطنية في التجارة سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد
لافروف: التحول إلى العملات الوطنية في التجارة سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التحول إلى العملات الوطنية في التجارة، سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:57+0000
2023-05-29T10:57+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076444552_0:0:1070:602_1920x0_80_0_0_5fc754a2337f9acd7ddc254b80f9606b.jpg
وقال الوزير لافروف خلال مؤتمره الصحفي، متحدثًا عن موضوع تحول التجارة إلى العملات الوطنية: "هذه عملية موضوعية ستكتسب زخماً ونعتقد أن هذا سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي، وعلى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الدولية".كما شدد لافروف أنه في حال استمر كل شيء كما هو عليه الحال مع الصادرات الزراعية الروسية، فإن صفقة الحبوب ستتوقف ولن تعمل مجدداً وروسيا لن تقبل بتمديدها في حال عدم تطبيق الجزء الروسي من الاتفاق.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الأمم-المتحدة-ربط-البنوك-الروسية-بعمليات-تصدير-الغذاء-يسهل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-1077462968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076444552_145:0:949:603_1920x0_80_0_0_a6c145d5816d986d97e3d4246c1eb3e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: التحول إلى العملات الوطنية في التجارة سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد

10:57 GMT 29.05.2023
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التحول إلى العملات الوطنية في التجارة، سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي.
وقال الوزير لافروف خلال مؤتمره الصحفي، متحدثًا عن موضوع تحول التجارة إلى العملات الوطنية: "هذه عملية موضوعية ستكتسب زخماً ونعتقد أن هذا سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي، وعلى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الدولية".
كما شدد لافروف أنه في حال استمر كل شيء كما هو عليه الحال مع الصادرات الزراعية الروسية، فإن صفقة الحبوب ستتوقف ولن تعمل مجدداً وروسيا لن تقبل بتمديدها في حال عدم تطبيق الجزء الروسي من الاتفاق.
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
الأمم المتحدة: ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"
26 مايو, 17:49 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.
وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.
وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала