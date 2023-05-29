https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-التحول-إلى-العملات-الوطنية-في-التجارة-سيكون-له-تأثير-صحي-على-الاقتصاد-1077545087.html
لافروف: التحول إلى العملات الوطنية في التجارة سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد
لافروف: التحول إلى العملات الوطنية في التجارة سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التحول إلى العملات الوطنية في التجارة، سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:57+0000
2023-05-29T10:57+0000
2023-05-29T10:57+0000
روسيا
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وقال الوزير لافروف خلال مؤتمره الصحفي، متحدثًا عن موضوع تحول التجارة إلى العملات الوطنية: "هذه عملية موضوعية ستكتسب زخماً ونعتقد أن هذا سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي، وعلى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الدولية".كما شدد لافروف أنه في حال استمر كل شيء كما هو عليه الحال مع الصادرات الزراعية الروسية، فإن صفقة الحبوب ستتوقف ولن تعمل مجدداً وروسيا لن تقبل بتمديدها في حال عدم تطبيق الجزء الروسي من الاتفاق.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الأمم-المتحدة-ربط-البنوك-الروسية-بعمليات-تصدير-الغذاء-يسهل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-1077462968.html
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روسيا
لافروف: التحول إلى العملات الوطنية في التجارة سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التحول إلى العملات الوطنية في التجارة، سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي.
وقال الوزير لافروف خلال مؤتمره الصحفي، متحدثًا عن موضوع تحول التجارة إلى العملات الوطنية: "هذه عملية موضوعية ستكتسب زخماً ونعتقد أن هذا سيكون له تأثير صحي على الاقتصاد العالمي، وعلى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الدولية".
كما شدد لافروف أنه في حال استمر كل شيء كما هو عليه الحال مع الصادرات الزراعية الروسية، فإن صفقة الحبوب ستتوقف ولن تعمل مجدداً وروسيا لن تقبل بتمديدها في حال عدم تطبيق الجزء الروسي من الاتفاق.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.
وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.
وتتضمن مبادرة "البحر الأسود"
لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.